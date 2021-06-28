Köstebek tuzağı din görevlisini yaraladı
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Köstebek tuzağı din görevlisini yaraladı

Köstebek tuzağı din görevlisini yaraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta bir din görevlisi, köstebekleri bostandan uzak tutmak için köstebek tabancası kurduğu sırada yaralandı.

Sivas'ta bir din görevlisi, köstebekleri bostandan uzak tutmak için köstebek tabancası kurduğu sırada yaralandı.

Olay, Sivas'ta merkeze 32 kilometre mesafede bulunan Başsöğüt köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, din görevlisi H.Ç (65), caminin bahçesindeki bostanını köstebeklerden uzak tutmak için komşusu M.S'den köstebek tabancası aldı. Komşusu M.S. ile köstek tabancasını kurmaya çalışırken tuzağın ateş alması sonucunda H.Ç. göğsünden yaralandı. Olayı gören köy sakinleri sağlık ekiplerine durumu haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Hayati tehlikesi bulunmayan H.Ç, tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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