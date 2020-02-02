'Köstebek Phil' gölgesini görmedi: Bu yıl bahar erken gelecek
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'Köstebek Phil' gölgesini görmedi: Bu yıl bahar erken gelecek

"Bu yıl bahar erken gelecek" Hayır, bu meteoroloji uzmanlarının değil, Pensilvanya'lı "Punxsutawney Phil"in tahmini. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletindeki Punxsutawney kentinde, pazar günü geleneksel "Köstebek Günü" kutlandı.

02.02.2020 20:53 | Son Güncelleme: 02.02.2020 20:53
'Köstebek Phil' gölgesini görmedi: Bu yıl bahar erken gelecek

"Bu yıl bahar erken gelecek"


Hayır, bu meteoroloji uzmanlarının değil, Pensilvanya'lı "Punxsutawney Phil"in tahmini. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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