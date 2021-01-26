Kostas Mitroglou'nun yeni takımı Aris
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Kostas Mitroglou'nun yeni takımı Aris

26.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 26.01.2021 21:20
Kostas Mitroglou'nun yeni takımı Aris

Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Aris, Kostas Mitroglou'nu renklerine bağladı.

Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Aris, Kostas Mitroglou'nu renklerine bağladı.

Yunan ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, 32 yaşındaki golcü futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Olympique Marsilya'nın kadrosunda yer alan Yunan futbolcu, son iki sezonda Galatasaray ve Hollanda'nın PSV Eindhoven takımlarında kiralık olarak forma giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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