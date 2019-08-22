Kostas Mitroglou, 295 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistle oynadı

22.08.2019 12:01

Galatasaray'ın PSV'ye kiraladığı Yunan golcü Kostas Mitroglou, geçtiğimiz sezon devre arasında geldiği sarı-kırmızılılarda oynadığı 9 maçta aldığı 295 dakika sürede 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



Galatasaray, devre arasında Fransa'nın Olimpik Marsilya takımından kadrosuna kattığı Yunan futbolcu Kostas Mitroglou'nun PSV'ye geçici transferi üzerine anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.



Geçtiğimiz sezon 7 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında görev alan Mitroglou 2 gol, 1 asist ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılarda oynadığı 9 karşılaşmanın 3'üne ilk 11'de başlayan 31 yaşındaki futbolcu toplam 295 dakika süre aldı. Golcü futbolcu söz konusu müsabakalarda sarı ve kırmızı kart görmedi.



Mitroglou, devre arasında katıldığı Galatasaray'da Süper Lig şampiyonluğu, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.



Özellikle Süper Lig'in 23. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Akhisarspor ile oynanan karşılaşmada 90+5. dakikada sahneye çıkarak, attığı golle 0-0 giden maçı takımına kazandırmıştı.



Kostas Mitroglou, Galatasaray tarihinin ilk yunan futbolcusu olarak kayıtlara geçmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA