Kostarika'da Boğanın Altında Kalan Rodeo Binicisi Feci Şekilde Can Verdi
Kostarika'da Jason Gustavo Artavia Vasquez adındaki Rodeo binicisi boğanın altında kalarak hayatını kaybetti.
Kostarika'nın Alajuela şehrinde yapılan Rodeo müsabakasında Jason Gustavo Artavia Vasques isimli sporcu boğanın altında kalarak can verdi.
Vasgues boğanın üstüne çıktıktan kısa bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü. Boğanın altında kalan adam kafasını sert bir şekilde yere vurduktan sonra bilincini kaybetti.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredeki insanların boğanın dikkatini dağıtmasından sonra alana giren sağlık ekipleri adamı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hastaye kaldırılırken durumu ağır olan 28 yaşındaki adam kurtarılamadı.
YORUMLAR (18)
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hahahaaa çok güzeldi yaaaaaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tövbe bismillahCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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iyi olmuş gebersinCevap Yaz 4 Yayından KaldırSALAH CANDAN: Evet.bu yorumu yapana.insallah sen geberirsin diyorum.sadist sapik..Yayından Kaldır
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24 haziran sonra birileri bişeyin altında kalacak ya sabirCevap Yaz 2 Yayından Kaldır