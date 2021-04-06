Kosta Rika'ya 115 bin 830 doz Kovid-19 aşısı getirildi

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'ya, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 115 bin 830 doz getirildi.

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'ya, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 115 bin 830 doz getirildi.

Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado, Twitter hesabından aşıların teslim alındığı fotoğrafları paylaştı.

Alvarado, aşı kampanyasına kaldıkları yerden devam ettiklerini belirterek, "Bu yeni sevkiyatla beraber 865 bin 995 doz aşıya ulaştık." ifadesini kullandı.

Kosta Rika'ya en son 30 Mart'ta, 73 bin 710 doz Pfizer/BioNTech aşısı ulaştırılmıştı.

Ülkede şu ana kadar 216 bin 764 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 2 bin 957 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan