Kosta Rika'ya 115 bin 830 doz Kovid-19 aşısı getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kosta Rika'ya 115 bin 830 doz Kovid-19 aşısı getirildi

Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Kosta Rika'ya 115 bin 830 doz Kovid-19 aşısı getirildi

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'ya, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 115 bin 830 doz getirildi.

240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti
Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak
Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'ya, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 115 bin 830 doz getirildi.

Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado, Twitter hesabından aşıların teslim alındığı fotoğrafları paylaştı.

Alvarado, aşı kampanyasına kaldıkları yerden devam ettiklerini belirterek, "Bu yeni sevkiyatla beraber 865 bin 995 doz aşıya ulaştık." ifadesini kullandı.

Kosta Rika'ya en son 30 Mart'ta, 73 bin 710 doz Pfizer/BioNTech aşısı ulaştırılmıştı.

Ülkede şu ana kadar 216 bin 764 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 2 bin 957 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Hande Erçel Bahar Candan
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Okay Yokuşlu Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kosta Rika'ya 115 bin 830 doz Kovid-19 aşısı getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 22:18:30. #1.16#
title