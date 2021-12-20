Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Fallas'ın tercihi "Yorgun kahramanlar" fotoğrafı oldu - Haberler
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Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Fallas'ın tercihi "Yorgun kahramanlar" fotoğrafı oldu

Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Fallas'ın tercihi
AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

ANKARA (AA) - Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Fallas, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Fallas, başkalarına hizmet etmenin çok önemli olduğunu belirterek, "haber" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar" fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli sporcunun sevinci" fotoğrafını seçen Fallas, "yaşam" kategorisinde de tercihini Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" fotoğrafından yana kullandı.

Eşinin de fotoğrafçı olduğunu ve hayattaki önemli anları yakalamak için "özel bir göze" sahip olmak gerektiğini söyleyen Fallas, "Fotoğrafları beğendim, çok profesyonel bir iş. Günlük yaşamın önemli anlarının yakalanması beni cezbetti." ifadesini kullandı.

Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Fallas'ın tercihi Yorgun kahramanlar fotoğrafı oldu

Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Fallas'ın tercihi Yorgun kahramanlar fotoğrafı oldu

Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Fallas'ın tercihi Yorgun kahramanlar fotoğrafı oldu

Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Fallas'ın tercihi Yorgun kahramanlar fotoğrafı oldu

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AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri

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