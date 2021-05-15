Kosovalılardan Filistin halkına destek yürüyüşü
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Kosovalılardan Filistin halkına destek yürüyüşü

Kosovalılardan Filistin halkına destek yürüyüşü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kosova'nın başkenti Priştine'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, İsrail'in yoğun bombardımanlarına maruz kalan Filistin halkına destek yürüyüşü düzenlendi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, İsrail'in yoğun bombardımanlarına maruz kalan Filistin halkına destek yürüyüşü düzenlendi.

İşgalci İsrail ordusu, sivil ayrımı yapmaksızın Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan gerçekleştirdiği saldırıları sürdürüyor. Dünya genelinde birçok ülke halkından İsrail'in saldırılarına tepki, Filistin halkına destek mesajları geliyor. Kosova'nın başkenti Priştine'de sivil toplum kuruluşlarının üyeleri bir araya gelerek Filistin halkıyla dayanışma yürüyüşü gerçekleştirdi. Filistin ile dayanışma ifadelerinin yer aldığı pankartlar taşıyan göstericiler İsrail'i kınadı. İsrail'in işgaline karşı Filistin'in gösterdiği mücadeleye destek verilen yürüyüşte İsrail'in gerçekleştirdiği acımasız saldırılar sonucu çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. Yürüyüşte, "Bizim özgürlüğümüz, Filistin özgür olmadıkça eksik kalacak", "İsrail'in faşizmine karşı", "Filistin'e özgürlük" şeklinde Arnavutça ve İngilizce pankartlar taşındı.

Başkent Priştine'nin "Zahir Pajaziti" meydanından başlayan yürüyüş, şehrin ana caddesinde devam etti. Ulusal Tiyatro binası önünde sona eren yürüyüşte konuşan sivil toplum kuruluşları temsilcisi Gazmend Qyqalla, İsrail'in caniliği ve faşizmine karşı Filistin halkıyla dayanışma göstermek için bir araya geldiklerini ifade etti.

Qyqalla, çocuklar dahil 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan bombardımanlarla İsrail'i, sistematik olarak şiddeti tırmandırmakla suçladı.

İsrail'in, Filistinlilerin temel hak ve özgürlüklerini hiçe saymakla yetinmeyerek onları acımasız şekilde öldürdüğüne vurgu yapan Qyqalla, Kosovalıların Filistin halkının yanında olduğunu belirterek dayanışma içinde olacaklarını dile getirdi. - PRİŞTİNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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