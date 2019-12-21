Kosovalılar Türkçe öğreniyor

21.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:49

Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenmek için eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika verildi.



Kosova'nın başkenti Priştine'de faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsünde yıl boyunca Türkçe öğrenmek için eğitimlere katılan öğrenciler, sertifika heyecanı yaşadı. Sertifikaların takdim edildiği törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Törende Türkçe kurslarının yanı sıra fotoğrafçılık, ebru sanatı ve Arnavut halk enstrümanı olan çiftelia kurslarına katılan öğrencilere de sertifikaları takdim edildi.



Dil kursunda 2011'den beri 2 bin 351 kişi Türkçe öğrendi



Törenin açış konuşmasını yapan Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Ülker, bu yıl Yunus Emre Enstitüsü'nün kuruluşunun 10. ve Kosova'daki şubelerinin ise 8. kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, kurslarda 2011 yılından bu yana toplamda 2 bin 351 kursiyerin Türkçe öğrendiğini ifade etti. Sadece merkez binasında değil, okul, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde Türkçe kursları düzenlendiğini kaydeden Dr. Mehmet Ülker, "Bugün, bu yolla Priştine özelinde 19 grupla 305 öğrencimiz aktif olarak Türkçe öğrenmeye devam etmektedir. Kosova genelinde ise 660 öğrenci, merkez içi ve merkez dışı kurslarda 990 kişi Yunus Emre Enstitüsü Uzaktan Türkçe öğretim portalı ile Türkçe öğrenmektedir" ifadelerini kullandı.



Ülker, Türkiye ile dünya arasında dostluk bağı kurma amacıyla Türkiye'nin kültürel, sanatsal zenginliklerini ve dilini dünya ile buluşturarak çalışmalarını sürdüren Yunus Emre Enstitüsü'nün Kosova'da da birçok çalışma yürüttüğünü dile getirdi.



Törene katılan Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar da yaptığı konuşmada, Türk dili ve kültürünün öğretilmesi, tanıtılması açısından son derece önemli işler yapan Yunus Emre Enstitüsü'nün Kosova'daki faaliyetlerinin, dost ve kardeş Kosova halkıyla bağların güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını belirtti. Sakar, "Gerek Türkçe gerek ise el sanatları ve müzik alanında verilen kurslar, Kosovalı kardeşlerimizle yakınlığımızı artırmakta, ülkemiz arasındaki bağları perçinlemektedir. Türkçe, bugün tüm dünyada farklı lehçelerle yaklaşık 12 milyon karelik bir alanda kullanılan sınırları Bosna Hersek'ten Çin Seddi'ne, Orta İran'dan Kuzey Buz denizine ulaşan, 300 milyon sayısıyla dünyanın önde gelen dillerinden birisidir" şeklinde konuştu.



Büyükelçi Sakar, "Kosova'da ziyaret ettiğim pek çok yerde Kosovalı Türk kardeşlerimizin yanı sıra Türkçe konuşan Arnavutlarla, Boşnaklarla, Romlarla tanışıyorum. Keza, bu topraklarda yazılmış ve ödül almış Türkçe eserlere rastlıyorum. Bu gibi anlarda kültür hazinemizin zenginliğinin bilinciyle bu zenginliğin sürdürülmesi için hepimizin payına düşen gayreti göstermesi gerektiğini bir kez daha hatırlıyorum" dedi. Kosova'da birden fazla dilde konuşulduğunun altını çizen Sakar, yaşayan dillerden biri olan Türkçe'nin öğrenilmesinin dostluk ve kardeşlik göstergesi olduğunu belirtti.



Törende yaklaşık 150 öğrenciye Büyükelçi Çağrı Sakar, Albay Numan Baş, Enstitü Müdürü Mehmet Ülker ve Enstütü Okutmanı Hüseyin Güngör sertifakaları takdim etti. Sertifikasını alan öğrenciler, kursa dair memnuniyetlerini dile getirerek Türkiye ve Türk kültürü hakkında çok sayıda bilgi edindikleri dersleri güzel anılarla hatırlayacaklarını ifade etti. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA