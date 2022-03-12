Kosovalı ressam Refki Gollopeni, Kandıra'da sanatseverlerle buluştu - Haberler

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Kosovalı ressam Refki Gollopeni, Kandıra'da sanatseverlerle buluştu

AA - Murat Yıldırım - Güncel
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Kosovalı ressam Refki Gollopeni, Kandıra'da sanatseverlerle buluştu

Kosovalı ressam Refki Gollopeni, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sanatseverlerle bir araya geldi.

KANDIRA, KOCAELİ (AA) - Kosovalı ressam Refki Gollopeni, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sanatseverlerle bir araya geldi.

"Gelecek için Sanat" sergisi kapsamında kente gelen Gollopeni, Kandıra Namazgah Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte resim çizdi.

Rusya- Ukrayna savaşını "barış"ın resmini çizerek protesto eden Gollopeni, yabancı ressamlara ve diğer davetlilere çizdiği resme kendi dilleriyle barışı simgeleyen kelime yazmalarını istedi.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'ın da "sevgi" kelimesini yazdığı resme, tüm katılımcılar tarafından kendi dillerinde barışı simgeleyen ifadeler yazıldı.

Kandıra Kaymakamlığı, Kandıra Belediyesi ve Kefken Şehit Oğuz Kır Ortaokulu'nun desteğiyle Kandıra Yelkencioğlu Konağı'nda açılan sergide, 21 ülkeden 40 sanatçının 45 orijinal eseri yer alıyor.

Sergi kapsamında, 8 yabancı ressam ilçeyi ziyaret etti.

AA / Murat Yıldırım - Güncel

Kandıra, Ukrayna, Kocaeli, Ressam, Güncel, Haberler

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