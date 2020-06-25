Kosovalı liderler, ABD'deki Sırbistan-Kosova görüşmelerine katılmaktan vazgeçti
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Kosovalı liderler, ABD'deki Sırbistan-Kosova görüşmelerine katılmaktan vazgeçti

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile Başbakan Avdullah Hoti, Thaçi ve eski Meclis Başkanı Kadri Veseli hakkında savaş suçu işlediklerine dair hazırlanan iddianamenin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından, ABD'deki Sırbistan-Kosova görüşmelerine katılmaktan vazgeçti.

Kosovalı liderler, ABD'deki Sırbistan-Kosova görüşmelerine katılmaktan vazgeçti
25.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:55

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile Başbakan Avdullah Hoti, Thaçi ve eski Meclis Başkanı Kadri Veseli hakkında savaş suçu işlediklerine dair hazırlanan iddianamenin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından, ABD'deki Sırbistan-Kosova görüşmelerine katılmaktan vazgeçti.

Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının, Thaçi ile Veseli'nin Kosova'daki savaşta (1998-1999) insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediklerine dair iddianameyi mahkemeye sunduğunu açıklaması sonrası, önce Thaçi ardından Hoti 27 Haziran'da Washington'da yapılacak diyalog süreci toplantısına katılmayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığından dün yapılan açıklamada, savcılığın duyurusunun ardından Thaçi'nin diyalog süreci kapsamında yapılacak toplantıya katılmak üzere hareket ettiği ABD yolculuğunu yarıda kestiği ve konuyla ilgili Beyaz Saray'ın bilgilendirildiği kaydedildi.

Başbakan Hoti ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özel savcılık tarafından itham edilen suçlamalar sonrasında Priştine'ye dönerek konuyla ilgilenmesi gerektiğini belirterek, ABD'nin Sırbistan-Kosova Diyaloğu Özel Temsilcisi Richard Grenell'e de Beyaz Saray'daki toplantıya katılmayacağını bildirdiğini ifade etti.

Grenell ise Thaçi'nin ABD'ye gitmekten vazgeçmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kosova Cumhurbaşkanının oluşan durum sonrası Washington'daki toplantıya katılamayacağını kendisine bildirdiğini belirterek, iddialarla ilgili yasal meseleler çözülene dek Thaçi'nin toplantılara katılmama kararına saygı duyduğunu kaydetti.

Toplantının Başbakan Hoti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in katılımıyla gerçekleştirileceğini belirten Grenell, Hoti'nin de gitmekten vazgeçmesi üzerine herhangi bir açıklama yapmadı.

Bu arada, diyalog sürecinin diğer tarafı Sırbistan'dan da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kosova meselesi ve diyalog süreci

Kosova, 2008'de Sırbistan'dan ayrılıp tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor.

Kosova, 100'den fazla ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınsa da Sırbistan ile Kosova arasındaki gergin ilişkiler sık sık gerilimi de tırmandırıyor.

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve nihai bir çözüm bulunması amacıyla Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda diyalog süreci başlatılmış, ancak bu süreç de yaşanan gerilimler nedeniyle sık sık kesintiye uğramıştı.

ABD de Kosova tarafının talebi üzerine arabuluculuk rolü üstlenerek, tarafları Washington'da bir araya getirmeyi planlıyordu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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