Kosovalı futbolcu Bytyqi: Konyaspor taraftarını çok seviyorum

İttifak Holding Konyaspor'un Kosovalı sol kanat oyuncusu Zymer Bytyqi, Konya'yı ve yeşil-beyazlı taraftarları çok sevdiğini söyledi.

İttifak Holding Konyaspor'un Kosovalı sol kanat oyuncusu Zymer Bytyqi, Konya'yı ve yeşil-beyazlı taraftarları çok sevdiğini söyledi.

Konyaspor bu sezon da YouTube kanalından "İzle-Uygula" programını başlatarak, oyuncularını taraftarla buluşturmayı hedefliyor. Programın ilk konuğu olan Kosovalı genç oyuncu Bytyqi, "Konya'da olmaktan çok mutluyum. Elbette şehri, insanlarını ve taraftarını çok seviyorum" dedi. Yeşil-beyazlı taraftarların kendisine 'Bay Asist' demesiyle ilgili de Zymer Bytyqi, "Şüphesiz bunları duymaktan dolayı çok memnunum. Bunu duyduğumda çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı. Konyaspor 'İzle-Uygula' programında genç oyuncuya da atışlar yaptırılarak o anları kayda aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ