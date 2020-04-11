Kosovalı çocuklardan Türkiye'ye duygulandıran mesajlar
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Prizren, Türkiye, Kosova, DHA, Güncel

Kosovalı çocuklardan Türkiye'ye duygulandıran mesajlar

Kosovalı çocuklardan Türkiye'ye duygulandıran mesajlarEnis TABAK, Prizren (DHA) - Türkiye'den koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kosova'ya gönderilen tıbbi yardım malzemesinin ardından Kosovalı çocuklardan Türkiye'ye teşekkür mesajı geldi.

11.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:41
Kosovalı çocuklardan Türkiye'ye duygulandıran mesajlar

Kosovalı çocuklardan Türkiye'ye duygulandıran mesajlar

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Türkiye'den koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kosova'ya gönderilen tıbbi yardım malzemesinin ardından Kosovalı çocuklardan Türkiye'ye teşekkür mesajı geldi.

Türkiye'den koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kosova'ya gönderilen tıbbi yardım malzemesinin ardından Kosovalı çocuklardan Türkiye'ye teşekkür mesajı geldi. Priştine'deki Gerçek Kültür Sanat ve Spor Derneği tarafından paylaşılan videoda Kosovalı çocuklar, Türkiye'nin göderdiği yardımlardan dolayı teşekkür etti.

"TÜRKİYEMİZE KALPTEN TEŞEKKÜRLER"

Videoda Atatürk portresi tişörtlü Türk asıllı kızın; 'Bugün gökyüzünde kocaman bir uçak gördüm; annem söyledi Türk uçağıymış. Koronavirüsten korunmak için Kosova'ya yardım getirmiş, çok sevindim. Bizi unutmadığı için Türkiye'mize kalpten teşekkür ederim. Kosova'dan selamlar.' Ellerinde Kosova ve Türkiye Cumhuriyeti bayraklarıyla Türkiye'ye teşekkür eden çocukların videosu kısa sürede büyük ilgi gördü.

"TÜRKİYE ZOR GÜN DOSTUDUR"

Gerçek Kültür Sanat ve Spor Derneği Başkanı Yıldıray Bayram'da, desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini ileterek, 'Türkiye'nin bu zor dönemde yanımızda olması Kosova halkını gururlandırdı. Türkiye zor gün dostudur.?ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dün Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'e Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla tıbbi yardım malzemesi göderildi.

Kosovalı çocuklardan Türkiye'ye duygulandıran mesajlar

Kaynak: DHA

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