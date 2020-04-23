- Kosovalı çocuklardan 23 Nisan kutlaması- "Anavatanımıza bağlı kalacağız" - Kosovalı çocuklardan 23 Nisan kutlaması "Anavatanımıza bağlı kalacağız" Çektikleri video ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Kosovalı çocuklar, Türkiye'nin yanında oldukları mesajını vererek, "Anavatanımıza bağlı kalacağız" dedi.

- Kosovalı çocuklardan 23 Nisan kutlaması

"Anavatanımıza bağlı kalacağız"

PRİŞTİNE - Çektikleri video ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Kosovalı çocuklar, Türkiye'nin yanında oldukları mesajını vererek, "Anavatanımıza bağlı kalacağız" dedi.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl evlerde kutlanıyor. Kosovalı çocuklar da 23 Nisan'ı çektikleri video ile kutladı. Prizren'den Priştine'ye, Kosova'nın farklı şehirlerinde yaşayan Kosovalı çocuklar, Türkiye ve Kosova bayraklarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Türkiye'nin yanında oldukları mesajını veren çocuklar, "Anavatanımıza bağlı kalacağız" dedi.

Kaynak: İHA