Kosovalı çocuklardan 23 Nisan klibi Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okularda değil, evlerde yapılacak.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okularda değil, evlerde yapılacak. Türkiye'de 23 Nisan Çocuk Bayramı hazırlıklarına başlanırken, Kosavalı çocuklar da kutlamalara yöresel kıyafetleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı video konferans ile katıldı.

Her yıl coşkuyla ve bu yıl 100'üncü yılı olan 23 Nisan bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle evlerde kutlanacak. Kosovalı çocuklar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Kosova Türkleri Milli Bayramı olan 23 Nisan kutlamalarına erken başladı. Kosovalı çocuklar kutlamalar için bir video hazırladı. Kosavalı çocuklar hazırladığı videolu klipte şarkı söyleyerek dans etti. Kendi imkanlarıyla çektikleri görüntüde en güzel kıyafetlerini giyen Kosovalı çocukların 23 Nisan kutlamaları, ilgiyle izlendi.

Kaynak: DHA