Kosovalı Araştırma Görevlisi 'Bylock'u Ev İşleri İçin Kullanmış

İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen Kosovalı araştırma görevlisi Zana B., örgütün kriptolu haberleşme programı 'Bylock'u, ev işlerinde kullanmak için cep telefonuna yüklediğini söyledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, geçen kasım ayında, İzmir merkezli İstanbul, Gaziantep, Balıkesir ve Sakarya'da operasyon yapıldı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, aralarında özel bir üniversiteden 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında uzaklaştırılan ve haklarında idari işlem başlatılan akademisyenlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütünün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı ve örgüte finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve özel üniversitede kısa bir süre araştırma görevlisi olarak görev yapan Kosovalı Zana B., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı öne sürülen kadın araştırma görevlisi Zana B. hakkında, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan iddianame hazırlandı. Üniversitede maddi imkansızlıklar yüzünden kalacak yer aradığını ve örgüt evlerinde bu yüzden kaldığını söyleyen Zana B., örgüt sohbetlerine ise katılmadığını söyledi. Kaldığı yer için 400 lira para verdiğini belirten Zana B. evi sadece uyumak için kullandığını iddia etti. Kendisinin dindar biri olduğunu ve ibadetlerini yerine getirdiğini söyleyen Zana B., bir mescitte tanıştığı 'Büşra' isimli kişinin kendisini eve götürdüğünü, örgüt evi olduğunun ise kendisinden saklandığını öne sürdü.

EV İHTİYAÇLARI İÇİN YÜKLEMİŞ

Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u ev işleri için, evde birlikte kaldığı kişilerle mesajlaşmak amacıyla telefonuna yüklediğini öne süren Zana B. iddianamede yer alan ifadesinde, şöyle dedi:

"Ben kaldığım evlerde herhangi bir sohbete katılmadım. Evi genelde uyumak için kullanırdım. Gündüzleri derslerden sonra okuldaki kütüphaneye giderdim. Ben kaldığım evin 'ev ablası' değilim. Benim tek amacım okumaktı. Okumak için bu ülkeye geldim. Daha iyi eğitim almak için geldim. Bana suç atmaktadırlar. Kendi yaptıkları suçları birini bulup ona atmaya çalışıyorlar. ByLock programını Elif yükledi. Elif, 'İhtiyaçlarınız olabilir... Size bazı mesajlar yollayacağım. Evin ihtiyaçları ile ilgili yazışmaları ve mesajları özel bir program yükleyip onun üzerinden gönderirim' demişti. Ben niye özel bir program yüklendiğini sordum. Hususi işlerin olduğunu, gizli kalması gerektiğini ve program üzerinden konuşmamız gerektiğini söylüyordu. İçerikler belli olduğunda konuşmalar da ortaya çıkacaktır. Ben hiçbir şekilde para vermedim. Sadece 400 lira kira verdim. Okumak için geldiğim yerde terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılanıyorum. Nasıl kandırıldım bilmiyorum. Çok pişmanım."

Tutuksuz yargılanan Zana B. 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.

FOTORĞAFLI - İzmir