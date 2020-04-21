Kosova ve Arnavutluk'taki Türk vatandaşları yurda getiriliyor
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Kosova ve Arnavutluk'taki Türk vatandaşları yurda getiriliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kosova ve Arnavutluk'ta kalan Türkiye vatandaşları, Kosova'nın başkenti Priştine'den Türk Hava Yolları'nın (THY) düzenlediği özel seferle Türkiye'ye gönderildi.

21.04.2020 23:06 | Son Güncelleme: 21.04.2020 23:06
Kosova ve Arnavutluk'taki Türk vatandaşları yurda getiriliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kosova ve Arnavutluk'ta kalan Türkiye vatandaşları, Kosova'nın başkenti Priştine'den Türk Hava Yolları'nın (THY) düzenlediği özel seferle Türkiye'ye gönderildi.

Arnavutluk'ta bulunan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve büyükelçilik yetkililerinin katılımıyla, Kosova'nın başkenti Priştine'ye uğurlandı.

Tahliye uçuşu için Arnavutluk'tan Priştine'ye gelen 27 Türk ve 1 Gürcistan vatandaşı ile Kosova'da bulunan 75 Türk vatandaşının bindiği özel sefer yapan THY uçağı yerel saatle 20.30'da Ankara'ya hareket etti.

Başkent Tiran'dan karayolu ile hareket eden vatandaşları uğurlayan Büyükelçi Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yurt dışında çeşitli ülkelerde mahsur kalmış olan vatandaşların Türkiye'ye geri gönderme operasyonunun ikincisinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Yörük, şunları kaydetti:

"Aslında bakacak olursanız bu insani boyutuyla, insani yardımlar boyutuyla çok büyük bir operasyon. Çok şükür Türkiye devleti o kadar güçlü o kadar kapasitesi yüksek bir devlet ki böyle bir kriz döneminde bile, uluslararası küresel krizin yaşandığı bir dönemde bile yurt dışındaki, değişik ülkelerdeki vatandaşlarına sahip çıkıp onlara bir şekilde vatanlarına geri dönme imkanını temin etti."

Büyükelçi Yörük, Türkiye'nin sadece kendi vatandaşlarına değil, pek çok ülkeye de insani yardımları sürdürdüğünü ve şu ana kadar 144 ülkeden koruyucu malzeme ve tıbbi yardım talebi olduğunun altını çizdi.

"Çocuklarımıza, ailemize gidiyoruz"

Özel seferle Türkiye'ye dönecek Zeyrek Oduncu, uçağa binmeden AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da tekstil imalatı yaptığını ve Kosova'ya perakende mağaza açmaya geldiğini fakat iş yapamadan geri dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Oduncu, "Salgın nedeniyle buradaki işlerimiz durduğu için Türkiye Cumhuriyeti devleti de bize son bir fırsat daha tanıyarak, uçak ayarladı. Çocuklarımıza gidiyoruz, ailemizin yanına gidiyoruz." dedi.

Yolculardan Hüseyin Demir de Kosova'da bütün iş yerlerinin kapalı olduğunu kaydederek, "Bizim de işimiz durdu. Burada durmaktansa memleketimize gitmeyi tercih ettik. Zaten çalışamıyoruz, burada boşuna durmanın bir anlamı yok. Onun için memleketimize gitmeyi tercih ettik." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran Türk vatandaşlarının karantina koşullarını hazırlayarak en kısa sürede Türkiye'ye getirileceğini duyurmuştu.

Çavuşoğlu, yurt dışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen 70 ülkeden 25 bin Türk vatandaşının Türkiye'ye geri getirileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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