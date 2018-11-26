Kosova ve Arnavutluk Bakanlar Kurulu Üyeleri 5. Kez Bir Araya Geldi

Kosova ile Arnavutluk Bakanlar Kurulu üyeleri, Kosova'nın İpek şehrinde 5'inci kez bir araya geldi.

Kosova ve Arnavutluk Bakanlar Kurullarının ortak toplantısı öncesinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Birçok önemli maddenin ele alındığı toplantının açılışı, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından yapıldı. 9 anlaşmanın imzalandığı ortak Bakanlar Kurulu toplantısında, iki ülke arasında gümrük kolaylıkları ile GSM telefonlarında karşılıklı vergilendirmenin kaldırılması konuları ağır bastı.

Kosova Başbakanı Haradinaj, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, imzalanacak 9 anlaşmanın iki ülke ekonomilerinin yakın bir gelecekte birleşmelerine yardımcı olacağını belirtti. Kosova ile Arnavutluk vatandaşlarının iki ülke hükümetlerinden çok daha fazlasını beklediklerini kaydeden Haradinaj, birçok sınama karşısında ortaklaşa mücadele vermeye devam edeceklerini söyledi. Başbakan Haradinaj, Ortaklık ve İstikrar Anlaşması'nın bir parçası olan Kosova'nın vize muafiyeti kriterlerinin tümünü yerine getirdiğini, diğer yandan Kosova'nın haklarına Avrupa Birliği (AB) kurumları tarafından saygı gösterilmesini beklediklerini ifade etti.

Arnavutluk Başbakanı Rama ise, iki ülke dışişleri bakanlıklarının 2025 yılına kadar Arnavutların birleşmesi amacıyla ortak strateji hazırlaması için Kosova Başbakanı Haradinaj'a çağrıda bulundu. Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne kabul edilmesini sonsuza kadar bekleyemeyeceğini belirten Rama, Kosova'nın da vize muafiyetinin verilmesini beklemekten yorulduğunu söyledi. Başbakan Rama, 6 ay içinde iki ülke arasında gümrük vergisinin sıfırlanacağına dikkat çekerek, iki ülke ekonomilerini ileriye taşıyacaklarını vurguladı. Uluslararası hukukun yarı devlet ya da yarı insan durumlarını tanımadığına işaret eden Rama, "Kosova'nın bağımsızlığı ve vatandaşlarının serbest dolaşımı konusuna AB'nin gösterdiği yaklaşımdan hayal kırıklığına uğradık" dedi.

Kosova'nın batısındaki İpek şehrinde 5'inci kez bir araya gelen Kosova ile Arnavutluk Bakanlar Kurallarının ortak toplantısının ardından aile fotoğrafı çekildi. Fotoğrafın ana simgesi Arnavutluk bayrağındaki kartal oldu. Kartal işareti yaparak poz veren Başbakan Haradinaj ile Rama ve iki ülke bakanları aile fotoğrafı içinde yer aldı. - PRİŞTİNE