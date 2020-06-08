Kosova Türkleri ülkelerine en iyi hizmeti vermek istiyor
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Kosova Türkleri ülkelerine en iyi hizmeti vermek istiyor

Kosova'nın Türk kökenli yeni Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan, yapıcı unsur olan Kosova Türklerinin, her zaman oluğu gibi ülkelerinin kalkınmasına katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

08.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:54

Kosova'nın Türk kökenli yeni Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan, yapıcı unsur olan Kosova Türklerinin, her zaman oluğu gibi ülkelerinin kalkınmasına katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Kosova Demokratik Birliği (LDK) partisi önderliğinde 3 Haziran'da kurulan kabinede, Kosova Demokratik Türk Partisini (KDTP) temsilen Bölgesel Kalkınma Bakanlığına getirilen Kervan, ikili ilişkiler, bölgedeki Türk toplumu ve Türkiye'nin Kosova'daki hizmetleri hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kervan, Kosova'da yeni kurulan hükümetin önünde yoğun bir süreç olacağını belirterek KDTP temsilcilerinin, zamanı geldiğinde gereken kararlar neticesinde Kosova'nın çıkarlarının en iyi şekilde korunması için adımlar atacağını söyledi.

Kervan, "Bu çerçevede Kosova'da yaşayan Türk topluluğunu göz önünde bulundurarak var olan anayasal ve yasal haklarımızın korunmasını savunarak adımlarımızı atacağız ve nihai şekilde Kosova'nın statüsünün sonlanmasında Kosova Türklerinin temsilcileri ve Kosova Demokratik Türk Partisi olarak gerekeni yapacağız." dedi.

Kosova Türk topluluğunun, bir dönemlik aranın ardından yeni kurulan hükümette tekrar bakanlık düzeyinde temsil edildiğinin altını çizen Kervan, şöyle devam etti:

"(KDTP) Genel Başkanımız Fikrim Damka'nın almış olduğu kararlar ve izlemiş olduğu politikalar neticesinde bugün belli bir aradan sonra Kosova Türkleri hükümette yine bakanlıkla temsil edilmektedir. Bizler de bu bakanlık sayesinde hem bölgesel, ekonomik kalkınma hem de kabinede bulunan bir Kosovalı Türk bakan olarak eğitim, kültür gibi diğer alanlarda da Kosova Türklerinin çıkarlarını savunacağız. Kosova'nın yapıcı unsurları olarak da genel anlamda Kosova'nın kalkınmasına da Kosova Türklerini temsil edenler olarak elimizden geleni her zaman olduğu gibi yine sunacağız."

Türkiye ile Kosova arasındaki var olan sıkı ve güçlü iş birliğini daha da ileriye taşımayı hedeflediğinin altını çizen Kervan, "(Kosova'daki Türk toplumu) Bizler Kosova ve Türkiye arasında gerçekten temelleri sağlam köprü vazifesini üstlenmekteyiz. Kosova hükümeti de bunun bilincindedir. Bu doğrultuda ilişkilerimizi en iyi şekilde en üst seviyede tekrar devam ettirmek ve daha da güçlendirmek için varız. İnşallah bu yönde var olan güzel çalışmalarımız ve iş birliğimiz devam edecektir." dedi.

"Türkiye'nin sunmuş olduğu hizmetler unutulamaz"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Türkiye'nin Kosova'ya yaptığı yardımlara işaret eden Kervan, şöyle devam etti:

"Her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kosova Cumhuriyeti'ne her alanda çok büyük katkıları olmuştur, olmaya da devam ediyor. Bu son dönemde de dünyanın karşı karşıya bulunduğu bu pandemi döneminde yine Türkiye, Kosova'ya çok fazla destek sundu. İster eğitim alanında ister sağlık alanında Kosova'da yaşayan tüm topluluklara ve soydaş Türk topluluğuna Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlar üzerinden (Türkiye'nin) sunmuş olduğu hizmetler gerçekten unutulamaz. Kosova'da Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğinin, burada yer alan TİKA, Yunus Emre gibi kurumlarının, Türk askerinin, Maarif okullarının ve diğer bütün Türkiye kurumlarının güçlü şekilde katkıları devam etmektedir ve bundan böyle de devam edeceğinden hiç şüphemiz yoktur."

Kosova Türkleri ülkelerine en iyi hizmeti vermek istiyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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