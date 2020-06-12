Kosova, Sırp işgalinden kurtuluşunun 21. yılını kutladı Kosova, NATO Barış Gücü'nün ülkeye girişi ile Sırp işgalinden kurtuluşunun 21. yılını kutladı.

Kosova, NATO Barış Gücü'nün ülkeye girişi ile Sırp işgalinden kurtuluşunun 21. yılını kutladı.

Kosova'ya 12 Haziran 1999 tarihinde 40 bin asker ile intikal eden NATO, ülkeyi Sırp işgalinden kurtardı. Kosova'nın Sırp işgalinden kurtuluşunun 21. yıl dönümü nedeniyle başkent Priştine'nin merkezinde bulunan NATO askerlerinin anıtında tören düzenlendi. Törene Kosova Meclis Başkanı Vjosa Osmani, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ve ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya Büyükelçileri katıldı. Meclis Başkanı Osmani ile NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü KFOR komutanı İtalyan General Michele Risi ile birlikte NATO anıtına çelenk koydu.

"Savaşın tüm kurbanlarını anıyoruz"

Meclis Başkanı Vjosa Osmani yaptığı konuşmada, "Kosova bugün uluslararası müttefikleri sayesinde özgür ve bağımsız bir ülke. Özgürlük ve hoşgörü değerlerimiz, barbarlıkla karşı karşıyaydı. Bugün, savaşın tüm kurbanlarını anıyoruz. Kosova, savaş zamanında yardıma gelen tüm müttefiklerine minnettar olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Görevimiz henüz bitmedi"

KFOR Komutanı Michele Risi de Kosova'nın yardımına koşan tüm ülkelere teşekkür ederek 200'den fazla KFOR askerinin Kosova'da barış için hayatını kaybettiğini belirtti. Risi, "Ancak görevimiz henüz bitmedi. Umutlarımızı ve coşkumuzu canlı tutmalıyız. Daha iyi bir Kosova için birlik olmalıyız" şeklinde konuştu.

"Bugünün diğer günlerden daha özel olduğunu görmekteyiz"

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti de NATO anıtını çiçek koyarak kurtuluş sürecinde hayatını kaybeden KFOR askerleri anısına saygı duruşunda bulundu. Priştine merkezindeki halk kahramanı Zahir Pajaziti'nin anıtına da çiçek koyan Başbakan Hoti yaptığı açıklamada, "NATO birliklerinin bundan 21 yıl önce Kosova'ya girdiği günün heyecanını ve duyguları hatırladığımız zaman bugünün diğer günlerden daha özel olduğunu görmekteyiz. Bugün yaşadığımız özgürlük adına uluslararası müttefiklerimizin bize sunduğu destek için her daim minnettar olacağız" dedi.

Başbakan Hoti'ye eşlik eden Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan ise 21. yıl dönümünün çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirterek, "Zor bir süreçten ve savaştan geçen Kosova'nın özgür ve bağımsız bir devlet olarak bugüne kadar gelmiş olmasına katkı sunan tüm şehitlere rahmet diliyoruz. Bu süreçte bizler siyasiler olarak, Kosova Türklerinin temsilcisi olarak Kosova'nın bağımsızlığından bu yana elimizden geldiği en iyi şekilde tüm temsilcilerimiz görevlerini yerine getirmişlerdir" diye konuştu.

Anma törenleri çerçevesinde Kosova Meclis bahçesine savaşta kaybeden bin 133 çocuk için aynı sayıda Kosova Meclis Başkanı ve milletvekilleri tarafından çiçek ekildi. Ayrıca, özgürlük için mücadele veren ve Sırp kuvvetleri tarafından aydınların zindana atıldığı Priştine Şehir Cezaevi de müzeye dönüştürüldü. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA