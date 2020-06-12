Kosova, Sırp işgalinden kurtuluşunun 21. yılını kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kosova, Sırp işgalinden kurtuluşunun 21. yılını kutladı

Kosova, NATO Barış Gücü'nün ülkeye girişi ile Sırp işgalinden kurtuluşunun 21. yılını kutladı.

Kosova, Sırp işgalinden kurtuluşunun 21. yılını kutladı
12.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:03

Kosova, NATO Barış Gücü'nün ülkeye girişi ile Sırp işgalinden kurtuluşunun 21. yılını kutladı.

Kosova'ya 12 Haziran 1999 tarihinde 40 bin asker ile intikal eden NATO, ülkeyi Sırp işgalinden kurtardı. Kosova'nın Sırp işgalinden kurtuluşunun 21. yıl dönümü nedeniyle başkent Priştine'nin merkezinde bulunan NATO askerlerinin anıtında tören düzenlendi. Törene Kosova Meclis Başkanı Vjosa Osmani, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ve ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya Büyükelçileri katıldı. Meclis Başkanı Osmani ile NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü KFOR komutanı İtalyan General Michele Risi ile birlikte NATO anıtına çelenk koydu.

"Savaşın tüm kurbanlarını anıyoruz"

Meclis Başkanı Vjosa Osmani yaptığı konuşmada, "Kosova bugün uluslararası müttefikleri sayesinde özgür ve bağımsız bir ülke. Özgürlük ve hoşgörü değerlerimiz, barbarlıkla karşı karşıyaydı. Bugün, savaşın tüm kurbanlarını anıyoruz. Kosova, savaş zamanında yardıma gelen tüm müttefiklerine minnettar olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Görevimiz henüz bitmedi"

KFOR Komutanı Michele Risi de Kosova'nın yardımına koşan tüm ülkelere teşekkür ederek 200'den fazla KFOR askerinin Kosova'da barış için hayatını kaybettiğini belirtti. Risi, "Ancak görevimiz henüz bitmedi. Umutlarımızı ve coşkumuzu canlı tutmalıyız. Daha iyi bir Kosova için birlik olmalıyız" şeklinde konuştu.

"Bugünün diğer günlerden daha özel olduğunu görmekteyiz"

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti de NATO anıtını çiçek koyarak kurtuluş sürecinde hayatını kaybeden KFOR askerleri anısına saygı duruşunda bulundu. Priştine merkezindeki halk kahramanı Zahir Pajaziti'nin anıtına da çiçek koyan Başbakan Hoti yaptığı açıklamada, "NATO birliklerinin bundan 21 yıl önce Kosova'ya girdiği günün heyecanını ve duyguları hatırladığımız zaman bugünün diğer günlerden daha özel olduğunu görmekteyiz. Bugün yaşadığımız özgürlük adına uluslararası müttefiklerimizin bize sunduğu destek için her daim minnettar olacağız" dedi.

Başbakan Hoti'ye eşlik eden Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan ise 21. yıl dönümünün çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirterek, "Zor bir süreçten ve savaştan geçen Kosova'nın özgür ve bağımsız bir devlet olarak bugüne kadar gelmiş olmasına katkı sunan tüm şehitlere rahmet diliyoruz. Bu süreçte bizler siyasiler olarak, Kosova Türklerinin temsilcisi olarak Kosova'nın bağımsızlığından bu yana elimizden geldiği en iyi şekilde tüm temsilcilerimiz görevlerini yerine getirmişlerdir" diye konuştu.

Anma törenleri çerçevesinde Kosova Meclis bahçesine savaşta kaybeden bin 133 çocuk için aynı sayıda Kosova Meclis Başkanı ve milletvekilleri tarafından çiçek ekildi. Ayrıca, özgürlük için mücadele veren ve Sırp kuvvetleri tarafından aydınların zindana atıldığı Priştine Şehir Cezaevi de müzeye dönüştürüldü. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu Haber
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı Haber
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Günlük burç yorumları 12 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 12 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı
İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının bağımsızlığına müdahaledir
Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının...
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Muş Meral Akşener Fahrettin Koca Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan Gülben Ergen Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Kosova, Sırp işgalinden kurtuluşunun 21. yılını kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 15:34:56. #1.15#
title