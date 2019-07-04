Kosova Sırbistan yetkililerinin ülkeye girişine izin vermeyecek

Kosova, kendisini bağımsız bir ülke olarak tanımayan Sırbistan'dan hiçbir yetkilinin ülkeye girişine izin vermeyecek.

Kosova Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Jetlir Zyberaj, yayımladığı yazılı açıklamada, Sırp yetkililer tarafından Kosova'yı ziyaret için yapılacak tüm taleplerin reddedileceğini bildirdi.

Zyberaj, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'ın Kosova'ya yönelik tehditleri, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik sürekli devam eden propagandası, sahte haberleri ve son olarak Belgrad yönetiminin bazı siyasi hedefleri doğrultusunda Kosova'nın kuzeyindeki Sırp halkı tehdit ederek, iş yerlerini kapamaya zorlayarak sözde insani kriz sahnelemeleri nedeniyle Bakanlığımız hiçbir Belgradlı yetkilinin Kosova'yı ziyaret etmesine izin vermeyecek ve bu tavır devam ettikçe talepler reddedilecek."

Kosova-Sırbistan meselesi

Kosova, 2008'de Sırbistan'dan ayrılıp tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor. Kosova, bugüne kadar yüzden fazla ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınsa da Sırbistan ile Kosova arasındaki arasındaki gergin ilişkiler, sık sık gerilimi de tırmandırıyor.

Kaynak: AA