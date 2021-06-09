Kosova-Sırbistan görüşmeleri AB çatısında 15 Haziran'da yeniden başlayacak
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Kosova-Sırbistan görüşmeleri AB çatısında 15 Haziran'da yeniden başlayacak

Kosova-Sırbistan görüşmeleri AB çatısında 15 Haziran'da yeniden başlayacak
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Sırbistan ile Kosova arasında Avrupa Birliği (AB) ara buluculuğunda 2011'den bu yana süren görüşmelerin yeni turu 15 Haziran'da yapılacak.

Sırbistan ile Kosova arasında Avrupa Birliği (AB) ara buluculuğunda 2011'den bu yana süren görüşmelerin yeni turu 15 Haziran'da yapılacak.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın toplantısında, "Belgrad ve Piriştine arasındaki diyaloğun yeni turu gelecek hafta salı günü Brüksel'de düzenlenecek." dedi.

Görüşmeye, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın yeni Başbakanı Albin Kurti ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell katılacak.

Stano, Kurti'nin görüşmelerde ilk kez bulunacak olması nedeniyle gündemin "gelecekte nasıl ilerleneceği" konusuna odaklı olacağını belirterek, 2011'den beri devam eden turların iki ülkenin de bağlılığını sürdürmesiyle kapsamlı bir normalleşme anlaşmasıyla sonuçlanmasını umduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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