Kosova-Sırbistan Arasındaki Tamamlanmamış Barış Konferansı

07.10.2019 22:10

Boğaziçi Üniversitesinde "Kosova-Sırbistan Arasındaki Tamamlanmamış Barış - AB'nin Rolü ve Diğer Etkenler" konulu konferans düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Nafi Baba Salonunda düzenlenen konferansa Max Planck Dini ve Etnik Çeşitlilik Araştırma Enstitüsünden Dr. Flora Ferati-Sachsenmaier konuşmacı olarak katıldı.

Kosova'da Arnavut bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ferati-Sachsenmaier, Kosova ve Sırbistan arasındaki savaş ile iki ülkenin günümüzdeki durumuna değindi.

Ferati-Sachsenmaier, "Savaş sırasında 20 bin kadın tecavüz edildi, 12 bin Kosovalı öldürüldü, 120 bin ev yıkıldı, 220 bin cami yakıldı. Etnik temizlik savaşın en çirkin yüzlerinden biri. Çünkü bir yandan ülkeden çıkmaya zorlanıyorsunuz ancak elinizde bir kimlik kartı bile yok. Sınırda gösteremiyorsunuz bunu, geri de dönemiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

AB'nin Balkanlar'da demokrasi istikrarını istediğini belirten Ferati-Sachsenmaier, Brüksel Anlaşması'nın bazı koşullarının yerine getirildiğini belirtti.

AB ile teknik olarak diyalogların kurulduğunu aktaran Ferati-Sachsenmaier, Kosova'da AB dışında farklı ülkelerin de aktif olduğunu söyledi.

Ferati-Sachsenmaier, "Bölgede başka oyuncular da bulunuyor. Mesela, Rusya'nın ekonomik gücü bulunuyor. Çin, Balkanlar'daki diğer aktif ülkelerden biri. Çünkü Kosova Avrupa'ya açılan kapılardan bir tanesi. Türkiye de aktif olan ülkelerden." diye konuştu.

Kaynak: AA