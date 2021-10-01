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Son dakika: Kosova Sağlık Bakanı Vitia istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Kosova Sağlık Bakanı Vitia istifa etti

Edinilen son dakika haberine göre Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, Vetevendosje Hareketi'nin (VV) Priştine Belediye Başkan adaylığı için yarışacak olması nedeniyle görevinden istifa etti.

Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, Vetevendosje Hareketi'nin (VV) Priştine Belediye Başkan adaylığı için yarışacak olması nedeniyle görevinden istifa etti.

Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia görevinden istifa etti. Vitia istifa nedeni olarak ise seçimlerde Vetevendosje Hareketi'nin (VV) Priştine Belediye Başkan adaylığı için yarışacak olmasını gösterdi. Vitia yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı olduğu süre boyunca yaptığı çalışmalara ve salgın süresince elde ettiği başarılara değinerek, "Sağlık Bakanı görevi başlı başına ayrıcalık ve sorumluluğu yüksek bir görevdir. Başbakan Kurti bu görevi şahsıma emanet etti. Bu zor, acılı ve fedakarlık isteyen zamanlarda mensubu olduğum insanların emrinde tüm gücümle hizmet etme ayrıcalığına sahip oldum. Verilen güven ve destek için minnettarım. Bu görev, her şeyden önce insan olarak, sonrada bir politikacı ve Kosova vatandaşı olarak kazandığım en büyük servet oldu" dedi.

"Başbakan Kurti'nin bana emanet ettiği ve sadece güven için değil, verdiği destek için de minnettar olacağım bu görevimi bugün tamamlıyorum" ifadelerini kullanan Vitia, "Çalışmaların devam edeceğine olan inancımla sorumluluklarımı Bakan Yardımcısı Dafina Gexha ve bakanlık personeline devrediyorum" dedi.

Vitia ayrıca, Covid-19'un Delta mutasyonunun neden olduğu salgının dördüncü dalgasının kontrol altına alındığını da sözlerine ekledi.

(Ercan Kasap/İHA)

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