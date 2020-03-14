Kosova Sağlık Bakanı: Koronavirüs teşhisi konan kişiler için tüm tedbirler alındı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Kosova Sağlık Bakanı: Koronavirüs teşhisi konan kişiler için tüm tedbirler alındı - Haberler
fahrettin koca, Kosova, Dünya

Kosova Sağlık Bakanı: Koronavirüs teşhisi konan kişiler için tüm tedbirler alındı

Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia 2 kişiye koronavirüs (Covid-19) teşhisi konduğunu duyurdu.

14.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:53
Kosova Sağlık Bakanı: Koronavirüs teşhisi konan kişiler için tüm tedbirler alındı

Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia 2 kişiye koronavirüs (Covid-19) teşhisi konduğunu duyurdu. Ülkenin Başbakanı Albin Kurti de vatandaşlara panik yapmama çağrısında bulunarak ülkenin virüse karşı alacağı yeni tedbir paketini açıkladı.

Kosova Başbakanlık ofisinde düzenlenen toplantıda Kosova Başbakanı Albin Kurti, vatandaşlara seslenerek panik yapmamaları çağrısında bulunarak; vatandaşın, hükümetin almış olduğu tedbirlere uyması gerektiğini vurguladı. Toplantıya katılan Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia da koronavirüs teşhisi konan 20 yaşında bir İtalyan ile 77 yaşında Kosovalı bir kadının olduğunu söyledi. Teşhis konan kişiler için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Vitia, bugüne kadar 93 kişide koronavirüs testinin yapıldığını hatırlatarak, ilk defa 2 kişide testlerin pozitif çıktığını söyledi.

YENİ TEDBİR PAKETİ

Başbakan Albin Kurti de Kosova'nın koronavirüse karşı alacağı yeni tedbir paketini açıkladı. Alınan kararlar arasında; şehir içi ve şehirlerarası otobüs hatları durdurulacak, ülke karayolu sınır geçitleri kapatılacak, kafe, restoran ve AVM'ler kapatılacak (market ve eczaneler açık kalacak), özel sektörde çalışanların mümkün olduğu müddetçe evden çalışmaları istenecek, bütün kültür ve spor organizasyonları durdurulacak.

2 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Başbakan Albin Kurti, koronavirüsü konan iki kişinin bulunduğu bölgeler olan Klina ve Vitina'da 2 köyün karantina altına alındığını açıkladı.

SINIR KAPILARI KAPATILIYOR

Başbakan Albin Kurti liderliğinde Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda kara sınır kapıları yabancılara kapatılacak. Kosova vatandaşların geçişine izin verilecek. Kosova'ya giriş yapacak olan ülke vatandaşları sağlık kontrolünden geçerek, 14 gün karantina altında kalmaları gerekecek.

KOSOVA'YA TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Başbakan Albin Kurti ayrıca alınan karar doğrultusunda, 16 Mart'tan itibaren sadece askeri ve yardım amaçlı uçuşlara izin verileceği diğer tüm uçuşların ise iptal edildiği söyledi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Haber
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Haber
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Türkiye'de kaç kişi, koronavirüs şikayetiyle başvuru yaptı? Haber
Türkiye'de kaç kişi, koronavirüs şikayetiyle başvuru yaptı?
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi Haber
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu Haber
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti Haber
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" hayatını kaybetti
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti
Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti
Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum
Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum
ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Kanada Başbakanı, 14 gün boyunca evden çalışacak
Eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Kanada Başbakanı, 14 gün boyunca evden çalışacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Hamile olduğu konuşulan Hanife Gürdal'dan ilginç çıkış: Hamileysem haberim yok
Hamile olduğu konuşulan Hanife Gürdal'dan ilginç çıkış: Hamileysem haberim yok
Koronavirüs önlemleri nedeniyle A Milli Takımımızın hazırlık maçları iptal edilebilir
Koronavirüs önlemleri nedeniyle A Milli Takımımızın hazırlık maçları iptal edilebilir
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Murat Kurum Berat Albayrak İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Soral Burcu Kıratlı Fahrettin Koca
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Emre Belözoğlu Göksel Gümüşdağ Fatih Karagümrük
Daha Fazla İtalya Vatandaş Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Kosova Sağlık Bakanı: Koronavirüs teşhisi konan kişiler için tüm tedbirler alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 15:06:05. #1.14#