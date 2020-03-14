Kosova Sağlık Bakanı Koronavirüs teşhisi konan kişiler için tüm tedbirler alındı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kosova Sağlık Bakanı Koronavirüs teşhisi konan kişiler için tüm tedbirler alındı - Haber
fahrettin koca, Koronavirüs, Kosova, DHA, Güncel

Kosova Sağlık Bakanı Koronavirüs teşhisi konan kişiler için tüm tedbirler alındı

Kosova Sağlık Bakanı: Koronavirüs teşhisi konan kişiler için tüm tedbirler alındıEnis TABAK, Prizren (DHA) ? Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia 2 kişiye koronavirüs (Covid-19) teşhisi konduğunu duyurdu.

14.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:24

Kosova Sağlık Bakanı: Koronavirüs teşhisi konan kişiler için tüm tedbirler alındı

Enis TABAK, Prizren (DHA) ? Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia 2 kişiye koronavirüs (Covid-19) teşhisi konduğunu duyurdu. Ülkenin Başbakanı Albin Kurti de vatandaşlara panik yapmama çağrısında bulunarak ülkenin virüse karşı alacağı yeni tedbir paketini açıkladı.

Kosova Başbakanlık ofisinde düzenlenen toplantıda Kosova Başbakanı Albin Kurti, vatandaşlara seslenerek panik yapmamaları çağrısında bulunarak; vatandaşın, hükümetin almış olduğu tedbirlere uyması gerektiğini vurguladı. Toplantıya katılan Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia da koronavirüs teşhisi konan 20 yaşında bir İtalyan ile 77 yaşında Kosovalı bir kadının olduğunu söyledi. Teşhis konan kişiler için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Vitia, bugüne kadar 93 kişide koronavirüs testinin yapıldığını hatırlatarak, ilk defa 2 kişide testlerin pozitif çıktığını söyledi.

YENİ TEDBİR PAKETİ

Başbakan Albin Kurti de Kosova'nın koronavirüse karşı alacağı yeni tedbir paketini açıkladı. Alınan kararlar arasında; şehir içi ve şehirlerarası otobüs hatları durdurulacak, ülke karayolu sınır geçitleri kapatılacak, kafe, restoran ve AVM'ler kapatılacak (market ve eczaneler açık kalacak), özel sektörde çalışanların mümkün olduğu müddetçe evden çalışmaları istenecek, bütün kültür ve spor organizasyonları durdurulacak.

2 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Başbakan Albin Kurti, koronavirüsü konan iki kişinin bulunduğu bölgeler olan Klina ve Vitina'da 2 köyün karantina altına alındığını açıkladı.

SINIR KAPILARI KAPATILIYOR

Başbakan Albin Kurti liderliğinde Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda kara sınır kapıları yabancılara kapatılacak. Kosova vatandaşların geçişine izin verilecek. Kosova'ya giriş yapacak olan ülke vatandaşları sağlık kontrolünden geçerek, 14 gün karantina altında kalmaları gerekecek.

KOSOVA'YA TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Başbakan Albin Kurti ayrıca alınan karar doğrultusunda, 16 Mart'tan itibaren sadece askeri ve yardım amaçlı uçuşlara izin verileceği diğer tüm uçuşların ise iptal edildiği söyledi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kosova Sağlık Bakanı Koronavirüs teşhisi konan kişiler için tüm tedbirler alındı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Kosova Sağlık Bakanı Koronavirüs teşhisi konan kişiler için tüm tedbirler alındı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu Haber
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler Haber
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak? Haber
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak?
Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi oldu! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi oldu! Satış patlaması yaşanıyor
İran'dan sonra bir komşumuzda daha ölümler tedirgin ediyor Haber
İran'dan sonra bir komşumuzda daha ölümler tedirgin ediyor
Yunanistan'da koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 2'ye yükseldi Haber
Yunanistan'da koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 2'ye yükseldi
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
'Hiç gitmedim' dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
"Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Kanada Başbakanı, 14 gün boyunca evden çalışacak
Eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Kanada Başbakanı, 14 gün boyunca evden çalışacak
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Gebzeli esnafın 11 çeşit sebze ile hazırladığı koronavirüs çorbasına rağbet arttı
Gebzeli esnafın 11 çeşit sebze ile hazırladığı koronavirüs çorbasına rağbet arttı
Türkücü olmak için hakimliği bırakan Özkan Yıldırım, koronavirüs için şarkı yaptı
Türkücü olmak için hakimliği bırakan Özkan Yıldırım, koronavirüs için şarkı yaptı
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi
Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi
Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor
Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Müslüm Gürses Defne Samyeli Fahrettin Koca
Spor Bülent Uygun Ünal Karaman Hikmet Karaman Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Vatandaş Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Kosova Sağlık Bakanı Koronavirüs teşhisi konan kişiler için tüm tedbirler alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 12:31:50. #1.15#