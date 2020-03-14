Kosova Sağlık Bakanı Koronavirüs teşhisi konan kişiler için tüm tedbirler alındı Kosova Sağlık Bakanı: Koronavirüs teşhisi konan kişiler için tüm tedbirler alındıEnis TABAK, Prizren (DHA) ? Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia 2 kişiye koronavirüs (Covid-19) teşhisi konduğunu duyurdu.

Kosova Sağlık Bakanı: Koronavirüs teşhisi konan kişiler için tüm tedbirler alındı

Enis TABAK, Prizren (DHA) ? Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia 2 kişiye koronavirüs (Covid-19) teşhisi konduğunu duyurdu. Ülkenin Başbakanı Albin Kurti de vatandaşlara panik yapmama çağrısında bulunarak ülkenin virüse karşı alacağı yeni tedbir paketini açıkladı.

Kosova Başbakanlık ofisinde düzenlenen toplantıda Kosova Başbakanı Albin Kurti, vatandaşlara seslenerek panik yapmamaları çağrısında bulunarak; vatandaşın, hükümetin almış olduğu tedbirlere uyması gerektiğini vurguladı. Toplantıya katılan Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia da koronavirüs teşhisi konan 20 yaşında bir İtalyan ile 77 yaşında Kosovalı bir kadının olduğunu söyledi. Teşhis konan kişiler için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Vitia, bugüne kadar 93 kişide koronavirüs testinin yapıldığını hatırlatarak, ilk defa 2 kişide testlerin pozitif çıktığını söyledi.

YENİ TEDBİR PAKETİ

Başbakan Albin Kurti de Kosova'nın koronavirüse karşı alacağı yeni tedbir paketini açıkladı. Alınan kararlar arasında; şehir içi ve şehirlerarası otobüs hatları durdurulacak, ülke karayolu sınır geçitleri kapatılacak, kafe, restoran ve AVM'ler kapatılacak (market ve eczaneler açık kalacak), özel sektörde çalışanların mümkün olduğu müddetçe evden çalışmaları istenecek, bütün kültür ve spor organizasyonları durdurulacak.

2 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Başbakan Albin Kurti, koronavirüsü konan iki kişinin bulunduğu bölgeler olan Klina ve Vitina'da 2 köyün karantina altına alındığını açıkladı.

SINIR KAPILARI KAPATILIYOR

Başbakan Albin Kurti liderliğinde Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda kara sınır kapıları yabancılara kapatılacak. Kosova vatandaşların geçişine izin verilecek. Kosova'ya giriş yapacak olan ülke vatandaşları sağlık kontrolünden geçerek, 14 gün karantina altında kalmaları gerekecek.

KOSOVA'YA TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Başbakan Albin Kurti ayrıca alınan karar doğrultusunda, 16 Mart'tan itibaren sadece askeri ve yardım amaçlı uçuşlara izin verileceği diğer tüm uçuşların ise iptal edildiği söyledi.

Kaynak: DHA