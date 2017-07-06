Kosova Priştine Üniversitesinden Rektör Aydın'a Ziyaret

Kosova Priştine Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ismet Salihu, Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörü Seyit Aydın'ı ziyaret etti.



Kosova Priştine Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naser Sahiti ile Genel Sekreter Esat Kelmendi ve beraberindeki heyetinde katıldığı ziyarette, KÜ ile Priştine Üniversitesi arasında daha önceden var olan ikili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.



Rektör Aydın, yaptığı açıklamada, "En çok arzu ettiğimiz şey beraber araştırmalar yapabilmektir. Bunun için seçeceğimiz branşta hocalarımızı bir araya getirebiliriz. Şu an bin 700 Türk vatandaşı olmayan talebemiz var, bu sayı önümüzdeki yıl daha da artar. Kosova'dan da gençlerimiz gelirse en iyi şekilde yetiştirir ve göndeririz." dedi.



Prof. Dr. Salihu ise "Kastamonu'ya ilk adım attığımızda kendimizi buranın nüfusu gibi hissettik ve hissetmeye devam ediyoruz. Türkiye, Arnavutluk ve Kosova kardeşliği, sıcak işbirliği bunu gösteriyor. Biz 500 yıl birlikteydik. Türkiye ve Kosova'nın sıcak ilişkileri şimdide devam ediyor." diye konuştu.