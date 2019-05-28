Kosova polisinin operasyonu Sırbistan ordusunu alarma geçirdi

Kosova polisinin operasyonu Sırbistan ordusunu alarma geçirdi

Kosova polisinin ülkedeki Sırp nüfusun yoğun yaşadığı kuzey bölgesinde bu sabah başlattığı operasyon, Sırbistan ile Kosova arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı. Sırbistan yönetimi kendi ordusunu alarma geçirdi

Kosova polisinin operasyonu Sırbistan ordusunu alarma geçirdi

Kosova polisi ülkedeki Sırp nüfusun yoğun yaşadığı kuzey bölgesinde düzenlediği operasyonda, çeşitli organize suçlara karıştıkları gerekçesiyle 19 emniyet mensubunu gözaltına aldı.

Ancak bu bölgeye yönelik başlatılan polis operasyonu, Sırbistan-Kosova gerilimini yeniden tırmandırdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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