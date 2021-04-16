Kosova Özel Savcılığı, Pjeter Shala'nın Lahey'e nakledildiğini açıkladı
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Kosova Özel Savcılığı, Pjeter Shala'nın Lahey'e nakledildiğini açıkladı

Kosova Özel Savcılığı, Pjeter Shala'nın Lahey'e nakledildiğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Kosova Özel Savcılığı, Kurtuluş Ordusu (UÇK) eski üyesi ve komutanlarından Pjetër Shala'nın tutukevine nakledildiğini ve 19 Nisan'da hakim karşısına çıkacağını açıkladı.

Kosova Özel Savcılığı, Kurtuluş Ordusu (UÇK) eski üyesi ve komutanlarından Pjetër Shala'nın tutukevine nakledildiğini ve 19 Nisan'da hakim karşısına çıkacağını açıkladı.

Kosova Özel Savcılığından yapılan açıklamada, Pjetër Shala'nın 16 Mart'ta Belçika'da tutuklandığı ve 15 Nisan'da Lahey'e nakledildiği belirtildi.

Shala, Belçika devletinin iade prosedürleri sebebiyle yaklaşık bir aydır Belçika'da gözaltına tutuluyordu.

Açıklamada Shala'nın 19 Nisan saat 15.00'de Savcılığın Lahey'deki binasında ilk kez hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Savcılık Shala'nın 17 Mayıs 1999 ile 5 Haziran 1999 tarihleri arasında Arnavutluk'un kuzeyinde bulunan Kökes şehrindeki bir demir fabrikasında rehin tutulan kişilere karşı çeşitli savaş suçları işlediğini iddia ediyor.

Shala hakkında cinayet, işkence, gayr-i insani muamele ve hürriyeti tahdit suçlarından yargılama yapılacağı kaydedildi.

Kosova Özel Savcılığının yargıladığı isimler arasında istifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin, eski Meclis Başkanı Kadri Veseli, UÇK eski komutanlarından Recep Selimi ve eski Kosova Meclis Başkanı ve UÇK eski sözcüsü Yakup Krasniçi gibi üst düzey yetkililer de bulunuyor.

-Kosova Özel Odaları ve Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, 2011'de kuruldu.

1998-2000 yıllarında bölgede işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla oluşturulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki özel savcılık, 2019'un başından beri onlarca eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Mahkeme, 2019'da "şüpheli" sıfatıyla ifade vermeye Kosova'nın eski başbakanlarından Ramush Haradinaj'ı da çağırmış, Haradinaj bunun ardından görevinden istifa etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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