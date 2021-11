Kosova Orkide Prizren Kadınlar Derneği Resim Sergisi Düzenlenen Törenle Açıldı

Kosova Orkide Prizren Kadınlar Derneği Resim Sergisi Vali Erol Ayyıldız ve eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız hanımefendinin katılımlarıyla açıldı.

Sazova Türk Dünyası Bilim, Sanat ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 17 kadın sanatçının geleneksel çalgı "Def" üzerine yaptıkları resimlerinden oluşan sergi açılışına Vali Erol Ayyıldız ve eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız hanımefendinin yanı sıra Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Kosova Milletvekili Enis Kervan, Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Kosova Fahri Konsolosu Alihan Karacan, Kosova Orkide Kadınlar Derneği Başkanı Sevgi Kervan ve dernek üyeleri katıldı.

Açılış esnasında duygularını dile getiren Vali Ayyıldız şunları söyledi; "Her şeyden önce Kosova'nın değerleri soydaşlarımız, kardeşlerimiz sizleri hürmet ve saygı ile selamlıyorum. İyi ki bu organizasyon oldu, iyi ki Eskişehir'e geldiniz sizleri gördük. Sizleri ağırlamaktan onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Sizler bizim kardeşlerimizsiniz. Sınırlarımız farklı olabilir, arada mesafeler olabilir ama kardeşlik, aynı idealleri paylaşma bizleri bir ve bütün yapıyor. Bütün engelleri ortadan kaldırıyor. Çünkü baktığınız zaman ortak bir hafızaya sahibiz. Açılışını yapacağımız bu sergi de ortak hafızamızın ürünüdür. Sizleri kendimizden ayrı görmüyoruz. Tek bir yürek olduğumuza inanıyoruz. Ben tekrar sizleri Eskişehir'de ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Eskişehir'e hoş geldiniz. "

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay'da yaptığı konuşmada, "Gönül coğrafyamızın sınırı yok. Dolayısıyla bizim için her yerde bulunan soydaşlarımız çok çok değerli. Türkiye her zaman Kosova'nın yanında, Kosova Türkiye'nin yanında kalplerimiz bir ama inşallah buna uluslararası arenada daha da güçlü götüreceğiz. Ama en önemlisi kadınlarımız. Kadınlarımızın olduğu yerde emek vardır, nezaket vardır empati vardır ve maharet vardır. İşte biz hanımlarımızla birlikte bu gönül bağımızı farklı alanlarda da geliştireceğiz inşallah. Sayın valimizin himayelerinde, eşinin himayelerinde, desteklerinde İnşallah çok farklı projelere imza atacağız ve katma değerini hem Kosova prizren hem de bizler göreceğiz yalnız el sanatları sanatlar değil her alanda kültürel tarihi mirasımızı da öne çıkaracak her türlü projeyi hayata geçireceğiz inşallah. "

Sultan Murat Hüdavendigar'ın şehit düştüğü, Mehmet Akif Ersoy'un memleketinden gelerek burada birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Kosova Milletvekili Enis Kervan ise; "Ne mutlu bizlere ki sizler soydaşlarınızı Kosova'yı unutmuyorsunuz. Sayın Valim sizlere de çok teşekkür ediyorum. Kosova'da Türkçeyi yaşatanlar olarak sizlerin destekleri olmadan sizlerle bir bütün olmadan orada bayrağımızı dilimizi dinimizi yaşatmak o kadar da kolay değil o yüzden bazıları için küçük olabilir fakat bizler için bu tür etkinliklerin önemi sandığınızdan çok daha fazla büyük ve kıymetli. O yüzden herkese emeği geçen herkese vali yardımcılarımıza, müdürlerimize, kadın kollarına, bütün Eskişehir'deki değerli dostlarımıza teşekkürlerimi sunarım. " diye konuştu.

Kosova Orkide Kadınlar Derneği Başkanı Sevgi Kervan'da "2021 Türkçe ve Yunus Emre Yılı'nda Eskişehir'de sergimizi açmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan Sayın Valimize ve ilgililere teşekkür ediyorum. " dedi.

Konuşmalardan sonra Vali Ayyıldız, eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız hanımefendi, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Kosova Milletvekili Enis Kervan, Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Kosova Fahri Konsolosu Alihan Karacan, Kosova Orkide Kadınlar Derneği Başkanı Sevgi Kervan ve dernek üyeleri açılış kurdelesini keserek sergiyi gezdi.

