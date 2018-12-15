Kosova Ordusunun Kurulması Dolayısıyla Devlet Töreni

Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) orduya dönüştürülmesini öngören yasa tasarılarının mecliste kabul edilmesinin ardından başkent Priştine'de devlet töreni düzenlendi.

FSK Bakanlığında düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Meclis Başkanı Kadri Veseli, Başbakan Ramush Haradinaj, bakanlar, milletvekilleri, kordiplomatik, FSK mensupları askerler ile çok sayıda davetli katıldı.

Kosova milli marşının okunmasının ardından cumhurbaşkanı ve FSK'nın başkomutanı sıfatıyla Thaçi konuşma yaptı.

Ordunun temelini Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) yaptığı savaşın oluşturduğuna işaret eden Thaçi, bugün yıllar önce başlatılan bir sürecin tamamlandığını söyledi.

Dar parti çıkarları yerine ülkenin çıkarlarını gözeterek Kosova için oy veren tüm milletvekillerine teşekkür eden Thaçi, FSK'nin dönüşümünün NATO ve dünyadaki ortaklarıyla iş birliği ve koordinasyon içerisinde gerçekleşeceğini vurguladı.

Thaçi, "FSK, din ve etnik köken ayrımı yapmaksızın tüm Kosova vatandaşlarına hizmet edecek, Kosova, bölge ile ötesinde güvenlik ve istikrarın unsuru haline gelecek çok etnikli bir güç olarak kalacaktır." diye konuştu.

Meclis Başkanı Veseli de bugün Kosova halkının tarihinin büyük bir gününe, Kosova ordusunun doğum gününe şahit olduklarını kaydetti.

Varlığı boyunca kimseye saldırmayan, sadece adalet için savaşan bir milletin üyeleri olduklarını belirten Veseli, "Misyonuyla, hedefiyle, değeriyle ve içerdikleriyle Kosova ordusu ülkemizin Avrupa-Atlantik vizyonunu, Kosova Cumhuriyeti'nin anayasal demokratik düzenini yansıtacaktır. Kosova ordusunun üniforması Kosovalı Arnavut, Sırp, Türk, Boşnak, Karadağlı, Roman, Aşkali ve Mısırlıların onur ve gurur üniforması olacaktır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Haradinaj ise, FSK'den daha iyi bir dost ve daha iyi bir düşman olmadığını ifade ederek, halka karşı dönecek savunma doktrini geliştirmeyeceklerini söyledi.

Kosova ordusunun hiçbir zaman ne halkına ne de Sırplara karşı döneceğini vurgulayan Haradinaj, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sırplar hem güneyde hem de kuzeyde bu ülkenin insanlarıdır. Ordu onların ordusu, yarın bu orduda hizmet edecekler, sadece onlar değil Kosova'da yaşayan herkes. Bölge ordularını barış için ortaklığa davet ediyoruz. Arnavutluk ordusundan başlayarak Karadağ, Makedonya ordularını ortaklığa davet ediyoruz. Ancak bir gün Sırbistan ile barış istediğimiz gibi Sırbistan ordusuyla da barış ortaklığına sahip olmak istiyoruz."

Konuşmaların ardından FSK'nin yolculuğunu anlatan bir belgesel izlendi, Thaçi, Veseli ve Haradinaj FSK'nin kapasitelerini yakından inceledi.

FSK bugün yaklaşık 2 bin 500 aktif askere sahipken, tam operasyonel kapasitelere ulaştıktan sonra 5 bin aktif üye ile 3 bin yedek üyeye sahip olacak.

FSK'nin orduya dönüştürülmesi

FSK'nin orduya dönüştürülmesini öngören üç yasa tasarısı, Kosova Meclisinde bugün yapılan oylamada kabul edildi.

Mecliste yapılan oturumda milletvekilleri, FSK'nin işleyişi, hizmet şartları ve mevcut FSK Bakanlığının Savunma Bakanlığına dönüştürülmesini düzenleyen üç yasa tasarısı için oy kullandı.

FSK Bakanlığının Savunma Bakanlığına dönüştürülmesini düzenleyen yasa tasarısı ile FSK'nin işleyişi ile ilgili yasa tasarısı 106'şar, FSK'nin hizmet şartlarına dair yasa tasarısı da 105 oyla mecliste kabul edildi.

Yasanın Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi tarafından imzalamasının ardından FSK resmen Kosova ordusuna dönüşecek.