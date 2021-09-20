Kosova'nın Sırbistan plakalı araçların geçişine izin vermemesi iki ülke arasında gerginliğe neden oldu - Haberler
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Kosova'nın Sırbistan plakalı araçların geçişine izin vermemesi iki ülke arasında gerginliğe neden oldu

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Kosova'nın Sırbistan plakalı araçların geçişine izin vermemesi iki ülke arasında gerginliğe neden oldu

Kosova'nın bu sabah itibarıyla Sırbistan plakalı araçların geçişlerine izin vermemesi ve taşıtlara geçici Kosova plakası verilmesi iki ülke arasında gerginlik oluşturdu.

Kosova'nın bu sabah itibarıyla Sırbistan plakalı araçların geçişlerine izin vermemesi ve taşıtlara geçici Kosova plakası verilmesi iki ülke arasında gerginlik oluşturdu.

Kosova İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke sınırlarından geçiş yapmak isteyen Sırbistan plakalı araçların geçişlerine izin verilmediği ifade edildi. Ülkeye giriş yapan araçlara geçici Kosova plakası verildiği belirtildi.

İki ülke arasında 2016'da imzalanan serbest trafik dolaşımı anlaşmasının 15 Eylül'de süresinin dolduğuna işaret edilen açıklamada, ülkede sadece Kosova Cumhuriyeti plakalı araçların dolaşımının mümkün olacağı kaydedildi.

Açıklamada, geçici plakaların araçların ön ve arka camına yerleştirildiği, gerçek plakaların ise siyah örtüyle kapatıldığı ifade edildi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, kararın Kosova'daki Sırplara yönelik olmadığını söyleyerek, "Amacımız provokasyon veya istikrarsızlık değil. Yapılan her şey kanuna uygundur. Bizler sadece süresi biten bir anlaşmanın gerekliliğini uyguluyoruz." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'den tepki

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, plaka kontrolü için sınır geçişlerine Kosova Polisi Özel Kuvvetlerinin gönderilmesine ve Kosova'ya giren Sırbistan plakalı araçlara geçici Kosova plakaları verilmeye başlanmasına tepki gösterdi.

Vucic, Priştine'nin Brüksel Anlaşması başta olmak üzere her anlaşmayı ihlal ettiğini belirterek durumu Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştüğünü de söyledi.

Uluslararası kurumlardan "mantıksız hareket edenlere makul davranmaları" için çağrıda bulunmasını isteyen Vucic, "Aksi takdirde Kosova'ya ekonomik yaptırım uygulamak durumunda kalacağız. Bugün boğazına kadar silahlanmış 350 asker sınırlara yerleştirildi. Priştine'nin provokasyonlarına gelmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'nin yeniden ivme kazanması beklenirken iki ülke arasında meydana gelen plaka gerginliği nedeniyle Vucic'in Milli Güvenlik Kurulunu acil toplantıya çağırdığı bildirildi.

Belgrad-Priştine Diyalog Süreci

AB'nin ara buluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam etse de Kosova bugün kadar 100'ün üzerinde ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanındı.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, farklı sebeplerden yaşanan gerginlikler nedeniyle sık sık kesintiye uğradı.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kosova'nın Sırbistan plakalı araçların geçişine izin vermemesi iki ülke arasında gerginliğe neden oldu - Haberler
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