Kosova'nın İstanbul Başkonsolosu Novoberdaliu'dan Vali Kaldırım'a ziyaret
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Kosova'nın İstanbul Başkonsolosu Novoberdaliu'dan Vali Kaldırım'a ziyaret

21.01.2021 16:17 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:21
Kosova'nın İstanbul Başkonsolosu Novoberdaliu'dan Vali Kaldırım'a ziyaret

Kosova Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret etti.

Kosova Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret etti.

Vali Kaldırım tarafından karşılanan Başkonsolos Novoberdaliu, makama girişte Şeref Defteri'ni imzaladı.

Misafirperverliklerinden dolayı Vali Kaldırım'a teşekkür eden Novoberdaliu, Sakarya'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, Kosova halkının her daim yanında yer alan Türkiye'ye müteşekkir olduğunu ifade etti.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Vali Kaldırım da ortak tarihi bulunan iki ülkenin dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğunu belirterek, ticaret, ekonomi ve eğitim alanları başta olmak üzere her alanda ilişkilerin daha da gelişmesi için özveriyle çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Sakarya'nın çok sayıda Kosova kökenli vatandaşa ve öğrenciye ev sahipliği yaptığını anlatan Vali Kaldırım, kentin tarihi ve kültürel değerleri ile doğal güzelliklerinin yanı sıra sanayi ve yatırımlar konusunda misafirine bilgiler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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