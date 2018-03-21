Kosova Meclisine Gaz Bombası Atıldı

Kosova Meclisi'nde Karadağ sınır anlaşmasının oylaması öncesinde muhalafet partisi sıralarından bir gaz bombası atıldı ve meclis oturumuna ara verildi. Kosova'nın Avrupa Birliği (AB) yolculuğunda en önemli dönemeçlerinden biri olan Kosova ile Karadağ sınır anlaşması için dün toplanan Kosova Meclisi, gece geç saatlere kadar süren tartışmalara rağmen oy çoğunluğu sağlanamadığı için, Meclis toplantısı bu güne ertelenmişti. Kosova saati ile 11: 00'de başlayan Meclis otorumu, tam oylamaya geçileceği sırada Vetvendosye sıralarından gaz bombası atıldı. Meclise ara verilirken, vekillerin dışarı koştuğu görüldü.

2015 yılında Avrupa Birliği'nin (AB) girişimleriyle Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan Karadağ ile sınır anlaşması ardından 3 yıl geçmesine rağmen dün Kosova Meclisi'nde oylanması için 120 sandalyeli Kosova Meclisi milletvekilleri Kosova ile Karadağ sınır anlaşmasını oylamak için bir araya geldi. ABD'nin Kosova Büyükelçisi Greg Delawie ve Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay'ın da yer aldığı oturumda, oylama öncesi parti liderleri birer konuşma yaptı.

İktidar partisi, Kosova'nın geleceği için dün Kosova ile Karadağ sınır anlaşmasının Meclis'ten geçmesi gerektiğini öne sürerken, bazı muhalefet vekilleri Kosova'nın toprak bütünlüğü için bu oylamaya karşı çıktıklarını söyledi. Oylama öncesi yapılan konuşmalar sırasında muhalefet partisi Vetvendosye Liderdi Albin Kurti ve bazı milletvekilleri, Kosova ile Karadağ sınır anlaşmasının onaylanmaması için halktan topladıkları imzaları Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay ve Bakanların önünde attılar.

Karadağ ile varılan Sınır Anlaşması'nın Meclisten geçmesi için 82 oya ihtiyaç var. Sırp Listesi Milletvekilleri oturumda yer almıyor. (Fotoğraflı) - Priştine