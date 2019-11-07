Kosova Meclisi'ne 2 Türk milletvekili girdi

07.11.2019 14:25 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:25

Kosova'da 6 Ekim tarihinde yapılan erken genel seçim sonuçları bugün Kosova Merkez Seçim Komisyonu (MSK) tarafından açıklandı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, Kosova Demokratik Türk Partisi'nden (KDTP) Fikrim Damka 2 bin 918 oy alırken, Fidan Brina Jılta'nın da 2 bin 578 oy aldığı belirtildi. Bir aydan fazla geçen bir sürenin ardından bugün açıklanan resmi sonuçlar çerçevesinde; oyların yüzde 26. 15'ini alan Vetëvendosje Hareketi 32 milletvekili, oyların yüzde 24.45'ini alan Kosova Demokratik Birliği (LDK) 29 milletvekili, oyların yüzde 11.47'sini alan AAKL- Psd koalisyonu 14 milletvekili, oyların 6. 75'ni alan Sırp Listesi 10 milletvekili, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2 milletvekili ile 120 sandalyelik Kosova Meclisi'nde temsil edilecek.

Görüntü Dökümü////ARŞİV---------------------KDTP Milletvekili Fikrim Damka'nın seçim kampanyasında sırasındaki konuşmasıKDTP Milletvekili Fidan Brina'nın seçim kampanyası sırasındaki konuşması

Seçim detay

Kaynak: DHA