Kosova Meclisi'nden Düzenli Orduya Onay

Kosova Meclisi, ülkede ulusal bir düzenli ordu kurulmasına ilişkin kanun teklifini onayladı. Kosova'nın 4 bin kişilik hafif silahlarla donatılmış güvenlik gücü düzenli orduya dönüştürülecek.

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Meclis'te "tarihi bir oylama" yapıldığını söyledi. Haradinaj, "Ortak evimizde bizimle yaşayan herkes için barış vadediyoruz" dedi.

Sırp azınlığının temsilcileri ise düzenli ordu kurulması kararının ancak ve ancak bütün etnik grupların onayını alan bir anayasa değişikliği ile yapılabileceğini söyleyerek Meclis'teki oylamayı boykot ettiler.

Kosova'da resmi bir sayım yapılmamış olmasına rağmen yaklaşık 120 bin Sırpın yaşadığı tahmin ediliyor. Bu etnik azınlık kendisini Priştine'deki Arnavut ağırlıklı hükümetten çok Belgrad yönetimine bağlı hissediyor.

Sırbistan'ın dışında, halen Kosova'nın güvenliğine 4 bin askerlik KFOR gücüyle katkıda bulunan NATO ve Avrupa Birliği de karara karşı çıkıyordu.

ABD ise Kosova'nın düzenli ordu kurmasını destekliyor. Sırbistan'dan tepki Kosova Meclisi'nin kararına Sırbistan'tan tepki gecikmedi.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Sırp ordusunu devreye sokmamayı umduklarını ama bunun "masadaki seçeneklerden biri" olduğunu söyledi

Brnabic, Kosova'nın kuracağı bir ordunun bölgede istikrara hizmet etmeyeceğini ancak Sırbistan'ın barış yolundan ayrılmamaya kararlı olduğunu söyledi.



NATO: Rolümüzü gözden geçireceğiz

NATO ise Kosova'daki rolünü gözden geçirecek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Priştine'deki oylamanın zamanlamasının çok kötü olduğunu söyledi.

Jens Stoltenberg, kararın Kosova'nın gelecekte NATO'nun bir parçası olma planları üzerinde ciddi etkileri olacağını söyledi.

Stoltenberg, "NATO şu andaki yetkisi çerçevesinde Kosova Güvenlik Güçleri'ni destekliyor. Yetkinin değişmesiyle Kuzey Atlantik Konseyi'nin de şimdi Kosova Güvenlik Güçleri ile ilişkilerinin düzeyini yeniden değerlendirmesi lazım" diye konuştu.

NATO öncülüğündeki barış gücü Kosova'nın bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana bölgede güvenliği sağlıyor. Sırbistan ve Kosova arasındaki sorunlar Kosova 2008 yılında, Arnavut milislerin Sırp ordusuyla savaşa girişinden 10 yıl sonra Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti. Sırbistan Kosova'nın bağımsızlığını tanımadı.



Kosova şu anda 100'ü aşkın ülke tarafından tanınıyor.

Priştine yönetim, ilişkilerin normalleşmesi için Sırbistan'ın Kosova'yı resmen tanımasını istiyor.

Sırbistan ise müttefikleri Rusya ve Çin'in de yardımıyla Kosova'nın Birleşmiş Milletler üyeliğini ve uluslararası örgütlere kabulünü engelliyor.

Belgrad yönetimi son olarak Kosova'nin küresel polis örgütlenmesi Interpol'e katılma çabasının önünü kesmiş, Priştine yönetmi de buna karşılık Kasım ayında Sırbistan mallarına yüzde 100 gümrük vergisi koyduğunu açıklamıştı.

Sırbistan yetkilileri, Kosova bu kararı geri almadan diyaloğun mümkün olmayacağını vurguluyor.

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