Kosova Meclisi'nde Gaz Bombası Atıldı
Kosova Meclisi'nde Kosova ile Karadağ arasındaki sınırın yeniden belirlenmesi anlaşmasının oylanacağı olağanüstü oturum sırasında, muhalif milletvekilleri meclis genel kuruluna iki kez gaz bombası atarak oturuma ara verilmesine sebep oldu.
Kosova Meclisi'nde Kosova ile Karadağ arasındaki sınırın yeniden belirlenmesi anlaşmasının oylanacağı olağanüstü oturum sırasında, muhalif milletvekilleri meclis genel kuruluna iki kez gaz bombası atarak oturuma ara verilmesine sebep oldu.
Kaynak: Euronews.com