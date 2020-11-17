Kosova Meclis Başkanı Osmani Covid-19'a yakalandı
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Kosova Meclis Başkanı Osmani Covid-19'a yakalandı

17.11.2020 19:43 | Son Güncelleme: 17.11.2020 20:16
Kosova Meclis Başkanı Osmani Covid-19'a yakalandı

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin görevinden istifa etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı görevine vekalet eden Meclis Başkanı Vjosa Osmani, yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin görevinden istifa etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı görevine vekalet eden Meclis Başkanı Vjosa Osmani, yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin görevinden istifa etmesinin ardından yasalara göre cumhurbaşkanlığı görevine vekalet eden Meclis Başkanı Vjosa Osmani'nin yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Osmani sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, korona virüse yakalanan bazı yakınlarıyla temas kurmasının ardından test yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Önümüzdeki iki hafta içinde evden çalışacağını belirten Osmani, toplantılarına uzaktan katılacağını ifade etti.

Osmani paylaşımında, "Bugünlerde virüsün her yerde her zamankinden daha yaygın, her zamankinden daha tehlikeli olduğu görülüyor. Bu nedenle virüs riskini ve gösterilmesi gereken özeni göz ardı etmeden, bu zorluğun üstesinden birlikte gelmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vjosa Osmani, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin Lahey Uluslararası Savaş Suçları Özel Mahkemesi'nin kendisine yönelik iddianameyi kabul etmesi ve Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesi üzerine Kosova Anayasasının 90. Maddesi uyarınca 5 Kasım 2020 tarihinden itibaren Kosova Cumhurbaşkanlığı görevini vekaletten yürütüyor.

(Ercan Kasap/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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