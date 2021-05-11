Kosova İslam Birliğinden İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına tepki Açıklaması
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Kosova İslam Birliğinden İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına tepki Açıklaması

Kosova İslam Birliğinden İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju - Haberler | Güncel

Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Naim Ternava, İsrail'in son günlerde Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarına tepki göstererek Kudüs'ün, Aksa'nın ve diğer ibadethanelerin bir an önce huzura kavuşmaları, Kudüs sakinlerinin barış ve güvenliği için dua ettiklerini söyledi.

Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Naim Ternava, İsrail'in son günlerde Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarına tepki göstererek Kudüs'ün, Aksa'nın ve diğer ibadethanelerin bir an önce huzura kavuşmaları, Kudüs sakinlerinin barış ve güvenliği için dua ettiklerini söyledi.

Birliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ternava'nın Filistinlilerin evlerinden şiddetle çıkarılmasıyla başlayan ve sonrasında kutsal Mescid-i Aksa kurumuna yapılan saldırı ve saygısızlıkla devam eden gerilimleri endişeyle takip ettiği kaydedildi.

Kudüs ve diğer Filistin topraklarında Filistinlilere uygulanan şiddet konusunda Müslümanların endişesini paylaşan Ternava, şu ifadeleri kullandı:

"Yüce ramazan ayının sonlarında ve Ramazan Bayramı arifesinde masum sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan çatışmanın tırmanması, iki halk arasındaki anlaşma çabalarına zarar veriyor. Kudüs tüm tek tanrılı dinlerin yeridir ve bu doğrultuda bir arada yaşama ve anlayışın yeri olmalıdır. Kudüs'ün, Aksa'nın ve diğer ibadethanelerin bir an önce huzura kavuşmaları, Kudüs sakinlerinin ise barış ve güveni bulması için dua ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju

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