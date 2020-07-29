Kosova İslam Birliği: "Kurban Bayramı namazı kılınacak" Kosova'da yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı hükümetin dini ibadetlere kısıtlama getirmesine rağmen Kosova İslam Birliği, Kurban Bayramı namazının yanı sıra Cuma namazı ve diğer namazların kılınacağını duyurdu.

Kosova'da yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı hükümetin dini ibadetlere kısıtlama getirmesine rağmen Kosova İslam Birliği, Kurban Bayramı namazının yanı sıra Cuma namazı ve diğer namazların kılınacağını duyurdu.

Kosova hükümeti, yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artması üzerine salgına karşı 28 maddeden oluşan yeni tedbirleri duyurdu. Bu kapsamda Kosova genelinde tüm törenlere ve tüm dini ibadetlere kısıtlama getirildi. Hükümet, ülkede Kurban Bayramı namazı kılınmaması yönünde karar aldı. Kosova İslam Birliği bu kararın cuma günü kılınacak Kurban Bayramı namazı, Cuma namazı ve diğer vakit namazları için geçerli olmadığını açıkladı. Kosova İslam Birliği Sekreteri Ahemt Sadriu, İslam Birliği'nin Kurban Bayramı namazının kılınması için günler önce aldığı kararın yürürlükte kaldığını ifade etti. Sadriu, "Hiçbir değişiklik yok, namaz kararı yürürlükte. Bu kararı değiştirmeyeceğiz" dedi. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA