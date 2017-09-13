Kosova ile Türkiye Arasında İşbirliği Artacak

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Kosova'da yeni hükümetin kurulmasının ardından başbakan ve bakanlarla görüşme turuna başladı.



Büyükelçi Kıvılcım Kılıç, Kosova Bakanlar Kurulu üyeleriyle ilk temasları kapsamında Kosova'nın yeni seçilen Başbakanı Ramush Haradinaj ile bir araya geldi. Başbakan Haradinaj ile Büyükelçi Kılıç, iki ülke arasındaki güçlü bağlar ve Kosova ile Türkiye arasında ekonomik ilişkilerin daha ileriye taşınması konularını ele aldı. Başbakan Haradinaj, Türkiye ile birçok alanda ilişki ve işbirliğin daha da gelişmesi için kararlı olduklarını ifade ederek, iki ülkenin menfaati doğrultusunda işbirliğinin yoğunlaşmasından yana olduklarını vurguladı.



Kosova Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın da görüşmede, hükümeti güçlüce desteklediklerini ve siyasi ile ekonomik alanlarda önemli ilerlemelerin sağlanması için tüm kapıları açık tuttuklarını ifade ettiği belirtildi. Büyükelçi Kılıç, Kosova Başbakan Yardımcısı ile Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile de bir araya geldi.



Başbakan Yardımcısı Pacolli, Kosova'ya her alanda verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini ifade ederek, bu desteğin gelecekte de siyasi ve ekonomik alanlarda olduğu gibi Kosova'nın daha fazla ülke tarafından tanınması konusunda da sürmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. - PRİŞTİNE