Kosova ile Sırbistan arasında tarihi anlaşma
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Kosova ile Sırbistan arasında tarihi anlaşma

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğu ile Kosova ve Sırbistan arasında ilk anlaşma olarak tarihe geçen ekonomik iş birliği anlaşması imzalandı.

Kosova ile Sırbistan arasında tarihi anlaşma
04.09.2020 19:46 | Son Güncelleme: 04.09.2020 19:50

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğu ile Kosova ve Sırbistan arasında ilk anlaşma olarak tarihe geçen ekonomik iş birliği anlaşması imzalandı.

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğu ile ekonomik iş birliği anlaşması imzalandı. İmzalanan anlaşmayla iki ülke arasında ekonomik kalkınmasının hedeflendiği belirtildi. Anlaşma, tarihte Sırbistan ve Kosova arasında yapılan ilk anlaşma değerini taşıyor.

KOSOVA'YI 98 ÜLKE BAĞIMSIZ DEVLET OLARAK TANIYOR

Daha önce Sırbistan ile Kosova arasında anlaşmalar yapılmaya çalışılmıştı ancak sürekli karşılıklı pürüzlerin çıkması nedeniyle anlaşmalar sağlanamamıştı. Bugün ilk defa iki ülke arasında anlaşma imzalandı. Kosova 17 Şubat 2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. Kosova'yı İsrail'in de aralarına bugün katıldığı 98 ülke bağımsız devlet olarak tanıyor.


Kaynak: DHA

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