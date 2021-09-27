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Milli Eğitim Bakanı Özer, Kosova Eğitim Bakanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı ile bir araya geldi

AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Milli Eğitim Bakanı Özer, Kosova Eğitim Bakanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı ile bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kosova Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Arberie Nagavci ile Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve beraberlerindeki heyetle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kosova Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Arberie Nagavci ile Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve beraberlerindeki heyetle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Kosova'da Türkçe eğitimi gören öğrenciler için hazırlanan Türkçe kitaplar, ülkede Türk öğrencilerin eğitiminde görevli öğretmenlerin mesleki ve hizmet içi eğitimleri, mesleki ve yaygın eğitim konusunda iş birliği ile Türkçenin Kosova'da, Arnavutçanın da Türkiye'de seçmeli ders olarak karşılıklı öğretilmesi konuları ele alındı.

Kosova heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Bakan Özer, salgın sürecinde eğitim alanında oluşan zorlukların önüne geçebilmek için ülkeler arasında iş birliğinin her zamankinden daha fazla önem kazandığına işaret etti.

Özer, Türkiye'nin son dönemde kayda değer kazanımlar elde ettiği eğitimin dijitalleşmesi ve mesleki eğitim kurumlarında yapılan üretimler konusunda Kosova ile iş birliğine sıcak baktıklarını belirtti.

"2019 yılı itibarıyla yurt dışı kullanımına açılan EBA platformumuz, dileyen tüm öğrencilerimiz tarafından kolaylıkla kullanılabilmektedir. Öğretmenlerin de kullanımına açılmıştır." ifadesini kullanan Özer, Kosova'da yaşayan Türk toplumunun en iyi şekilde eğitim alması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Bakan Özer, olumlu yönde devam eden eğitim ilişkilerinin öngörülen amaçlara daha sağlam ve emin adımlarla ulaşılabilmesi için Kosova'da halihazırda mevcut Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasının etkisiz kılınması gerektiğini vurgulayarak "Bulunduğu her coğrafyada menfur amaçlarını gerçekleştirmek için eğitim gibi kutsal ve değerli bir alanı istismar etmekten çekinmeyen bu örgüt, uygun ortamı bulduğu her an Kosova'ya da zarar vermekten geri durmayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Kosovalı Bakanlar Nagavci ve Damka da Bakan Özer'e teşekkür ederek iki ülke arasındaki iş birliğini daha da ileri götüreceklerine inançlarının tam olduğunu belirtti.

Görüşmeye Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Karahan da katıldı.

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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