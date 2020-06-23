Kosova, Hizbullah'ın siyasi ve askeri kanadını terör örgütü ilan etti Kosova hükümeti, Hizbullah'ın siyasi ve askeri kanadını ülke topraklarında terör örgütü olarak ilan eden kararı onayladı.

Kosova hükümeti, Hizbullah'ın siyasi ve askeri kanadını ülke topraklarında terör örgütü olarak ilan eden kararı onayladı.

Hükümetten yapılan açıklamada, kararın "ulusal, bölgesel ve küresel güvenliğin korunması, devlet çıkarlarının korunması ve terörist gruplarla savaşan uluslararası ittifaklarda aktif rol almak" amacıyla alındığı bildirildi.

Kararı hükümetin oylamasına sunan Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Stublla-Haradinaj, Kosova hükümetinin bu örgütün askeri ve siyasi kanadının pratikte aynı anda çalıştığını düşündüğünü belirterek, örgütün amacının "terör ajandalarını ilerletmek olduğunu" söyledi.

Karar, Kosova Cumhuriyeti'ndeki sorumlu güvenlik organlarını, bu kararın uluslararası uygulamalara uygun olarak uygulanması için gerekli önlemleri almaya zorunlu kılıyor.

Hizbullah'ın askeri kanadı 2013'te Avrupa Birliği (AB) tarafından terör örgütü listesine alınmıştı.

Kaynak: AA