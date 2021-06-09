Kosova Ekonomisi, Dünya Bankası'na Göre 2021 Yılında %3,7 Büyüyecek.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kosova Ekonomisi, Dünya Bankası'na Göre 2021 Yılında %3,7 Büyüyecek.

Kosova Ekonomisi, Dünya Bankası'na Göre 2021 Yılında %3,7 Büyüyecek.
Habermetre - Haberler | Toplum

Kosova Ekonomisi, Dünya Bankası'na Göre 2021 Yılında %3, 7 Büyüyecek.

Kosova Ekonomisi, Dünya Bankası'na Göre 2021 Yılında %3, 7 Büyüyecek.

Dünya Bankası'nın son tahminlerine göre, Kosova ekonomisinin 2020 yılında Covid-19'dan kaynaklı yaşanan ciddi daralmanın ardından 2021 yılında %3, 7 büyüyeceği öngörülmektedir. Dünya Bankası çalışmasına göre, Covid-19'un olumsuz etkileri, ekonomileri üretimden çok özellikle ticarete, turizme ve finansal faaliyetlere bağımlı olan Kosova, Karadağ ve Hırvatistan gibi ülkelerde daha çok hissedilmiştir.

Yayımlayan: Priştine Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Telegrafi Haber Sitesi; https://telegrafi. com/banka-boterore-rritja-ekonomike-ne-kosove-per-vitin-2020-pritet-te-jete-3-7-per-qind/

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hazal Kaya Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kosova Ekonomisi, Dünya Bankası'na Göre 2021 Yılında %3,7 Büyüyecek. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 18:11:07. #1.13#

title