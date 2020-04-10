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Sivil Toplum Kuruluşu, Türkiye, Kosova, Güncel

Kosova'dan Türkiye'ye duygu dolu mektup

Türkiye'nin Kosova'ya gönderdiği sağlık malzemeleri sonrasında Kosova'daki bir sivil toplum kuruluşundan Türkiye'ye, "Tarihimiz göstermiştir ki, dağlar ne kadar yüksek olsa, denizler ne kadar engin olsa, mesafeler ne kadar uzak olsa, nerede yardıma muhtaç bir mazlum, bir toplum varsa onlara...

10.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:53
Kosova'dan Türkiye'ye duygu dolu mektup

Türkiye'nin Kosova'ya gönderdiği sağlık malzemeleri sonrasında Kosova'daki bir sivil toplum kuruluşundan Türkiye'ye, "Tarihimiz göstermiştir ki, dağlar ne kadar yüksek olsa, denizler ne kadar engin olsa, mesafeler ne kadar uzak olsa, nerede yardıma muhtaç bir mazlum, bir toplum varsa onlara elini uzatan, onlar için dağları, denizleri aşan hep bir el olmuştur, o da Türk'ün eli olmuştur. Bizler buna, dün, Kosova semalarında al bayraklı yüce Türk askerinin uçağını gördüğümüzde bir kez daha şahit olduk" mesajı gönderildi.

Kosova'da bulunan Gerçek Kültür Sanat ve Spor Derneği, Türkiye'nin Kosova'ya gönderdiği sağlık yardımı sonrasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi. Gerçek Kültür Sanat ve Spor Derneği Başkanı Yıldıray Bayram'ın gönderdiği mesajda, "Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgın dolayısıyla geçirdiğimiz bu zor günlerde, bizler Kosova'da sınırlı imkanlarla mücadele etmeye çalışırken, aklımız da, yüreğimiz de hep anavatanımızda olan kardeşlerimizde, büyüklerimizdedir. Dünyada tüm devletler kendi içlerine kapanmışken, anavatanımız Türkiye'nin, bu zor zamanda bile, dil, din, ırk ayrımı yapmadan farklı ülkelerdeki halklara yardımını ulaştırması bizleri gururlandırmaktadır ve insanlık ile merhametin kaybolmadığını hatırlatarak ümitlerimizi arttırmaktadır. Tarihimiz göstermiştir ki, dağlar ne kadar yüksek olsa, denizler ne kadar engin olsa, mesafeler ne kadar uzak olsa, nerede yardıma muhtaç bir mazlum, bir toplum varsa onlara elini uzatan, onlar için dağları, denizleri aşan hep bir el olmuştur, o da Türk'ün eli olmuştur. Bizler buna, dün, Kosova semalarında al bayraklı yüce Türk askerinin uçağını gördüğümüzde bir kez daha şahit olduk. Tüm mazlumların umudu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde Balkanların semalarında vefalı Türk devletinin iyiliği yol alıyor ve yardım eli uzanıyordu. Bilesiniz ki, her birimize ümit oldunuz, güneş gibi doğdunuz. Bilesiniz ki, insanlığın ve merhametin ölmediğini hatırlattınız. Rica ederiz ki, vefalı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımızı ve en derin teşekkürlerimizi iletesiniz, ellerinden öptüğümüzü belirtesiniz. Bir de diyesiniz ki, Kosova'da, Türk'ü, Arnavut'u, Boşnak'ı, Goran'ı, Rom'u, her biri ona müteşekkir, Türk devletine müteşekkirdir. Bir de bilesiniz ki, Türkiye Türkiye'den büyüktür, dünyada milyonlarca soydaş ve kardeşinizin kalbi sizinle atmaktadır. Bizler de biliyoruz ki, Türk hep beklenendir, o hep vefalıdır ve o beklenen Türk, zor durumda olsa bile, bir gün elbet gelir ve işte yine geldi. Allah sizlerden razı olsun, yardımlarınız hep iyilik olarak sizlere dönsün, her türlü zorluktan korusun, Al Bayrağın altında uzun ve sıhhatli ömür nasip etsin" ifadelerine yer veridi.

"Muhsin Yazıcıoğlu'na selam"

Mektubun devamında, "Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'Bir med anında kabaran sularımızla taşıdığımız ve bir cezir anında sularımız çekilirken kum taneleri gibi geride bıraktığımız soydaşlarımız' olarak nitelendirdiği biz Kosova Türk toplumu mensupları, Evlad-ı Fatihan'ın torunları, her zor anımızda bizleri unutmayan, acımızı acısı olarak kabul eden, sevincimizi yüreğinde yaşayan Türk milleti ve devletinin yardımlarını her daim hatırlayacaktır. Sultan Murad Hüdavendigar'ın yattığı topraklardan, bedenlerimizde taşıdığımız Çanakkale ruhu ile sizleri selamlıyor, en kısa zamanda bu salgının atlatılmasını dileyerek kavuşmayı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve şahsınızı, şanlı tarihimizden gelen kültür ve değerlerimizi yaşatmak amacıyla bizlere emanet edilen 'Gerçek' Derneğimizde ağırlamayı temenni ediyoruz. Sağlıcakla kalın" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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