Kosova'dan Türkiye'ye Covid-19 yardımı için teşekkür
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Kosova'dan Türkiye'ye Covid-19 yardımı için teşekkür

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Kosova'ya korona virüsle mücadele kapsamında gönderdiği tıbbi yardımdan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Kosova'dan Türkiye'ye Covid-19 yardımı için teşekkür
29.04.2020 23:55 | Son Güncelleme: 29.04.2020 23:55

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Kosova'ya korona virüsle mücadele kapsamında gönderdiği tıbbi yardımdan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı kabul etti. Kosova Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dostane hava içinde geçtiği belirtilen görüşmede Başbakan Kurti'nin Büyükelçi Sakar'a, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadeledeki durum hakkında bilgi verdiği ifade edildi. Başbakan Kurti'nin Türkiye'nin Kosova'ya yaptığı tıbbi malzeme yardımdan dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiği bildirildi. Büyükelçi Çağrı Sakar da Başbakan Kurti'yi özellikle Covid-19 salgınıyla mücadelede gösterdiği başarılı çalışmaları için tebrik etti.

Başbakan Kurti ayrıca, siyasi gelişmeler kapsamında Kosova'daki en stratejik işletmelere daha fazla zarar gelmesini önleyecek kamu işletmelerinde yönetim kurulu ve idare değişikliği hakkında Büyükelçi Sakar'ı bilgilendirdiği aktarıldı. Görüşmede, Kosova ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin daha da derinleşmesi ve ekonomik yatırım açısından stratejik ortaklığın güçlendirilmesi konusunda mutabık olunduğu ifade edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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