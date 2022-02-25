Kosova'dan Rusya'ya yaptırım

Kosova Hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Kosova hükümeti, Rusya'ya yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı harekatın 2'nci gününde dünya ülkeleri tarafından Rusya'ya yönelik uygulanacak yaptırımlar devam ediyor. Kosova Bakanlar Kurulu'nun toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyonlar ele alınırken, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla'nın önerisi üzerine, Kosova Hükümeti, Rusya'ya yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

Bakan Gervalla, "Kosova Hükümeti, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını zedeleyen ve tehdit eden operasyonların ardından, ABD ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin yaptırımlarına uygun olarak yaptırımlar uygulayacaktır" dedi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti de, "Kosova Hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatın önüne geçebilmek karşı çıkmak ve aynı zamanda bölgeye yansıyabilecek etkilerinin önüne geçmek adına, Avrupa Birliği, NATO, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ile yakın işbirliği içindedir" ifadelerini kullandı.

Kosova'nın Rusya'ya uygulayacağı yaptırımlar arasında, banka varlıklarının dondurulması, finansal piyasalara erişimlerinin seyahatlerin yasaklanması bulunuyor. - PRİŞTİNE

İhlas Haber Ajansı - Politika