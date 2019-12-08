Kosova'dan Nobel Ödül Töreni'ne boykot

08.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:01

Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Peter Handke'ye verilmesi gerekçesiyle 10 Aralık'taki ödül törenine katılmayacaklarını açıkladı.



Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine tepki gösterdi. Pacolli yaptığı açıklamada, "Kosova bu yıl Stockholm'de yapılacak Nobel törenine katılmayacak. Soykırım uygulayan Miloseviç'in yandaşı ve siyasetinin destekçisi olan Peter Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü aldığı töreni boykot ediyoruz. Kosova Büyükelçimiz Skendije Geci Şerifi Nobel törenine gitmeyecek. Arnavutluk Büyükelçisi'nin de benzer şekilde hareket etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.



Nobel Komitesi, edebiyat ödülünün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesi, "Balkan Kasabı" olarak bilinen Slobodan Miloseviç'e destek vermesi nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.



Eski Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç, Lahey'deki uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybetmişti.



İsveç'in başkenti Stockholm'deki Nobel Ödül törenine İsveç'teki tüm yabancı büyükelçiler, davet ediliyor. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA