KOSOVA'DAN GETİRİLEN İKİ FETÖ SANIĞININ YARGILANDIĞI DAVADA KARAR ÇIKTI
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KOSOVA'DAN GETİRİLEN İKİ FETÖ SANIĞININ YARGILANDIĞI DAVADA KARAR ÇIKTI

BİR SANIK 15 YIL, DİĞERİ 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDIHaber: Özden ATİK / İstanbul, DHAFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak 29 Mart 2018'de Türkiye'ye getirilen...

KOSOVA'DAN GETİRİLEN İKİ FETÖ SANIĞININ YARGILANDIĞI DAVADA KARAR ÇIKTI
05.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:41

-BİR SANIK 15 YIL, DİĞERİ 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak 29 Mart 2018'de Türkiye'ye getirilen Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina'nın yargılandığı davada karar çıktı. Sanık Mustafa Erdem "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıl hapis, diğer sanık Yusuf Karabina ise örgüt üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıkların avukatı Özgür Deniz Özsatıcı salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, önceki celselerde verdiği esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini söyledi. Savunması sorulan sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istediler. Mahkeme heyeti, sanık Yusuf Karabina hakkında "Örgüt yöneticisi olmak" suçundan hakkında dava açıldığını ancak suçunun dosyadaki rapor ve delillere göre "örgüt üyeliği" kapsamında kaldığı gerekçesiyle "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık Mustafa Erdem'i ise "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Her iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sanıkların üzerlerine atılı "casusluk" suçundan ise beraatlerine hükmedildi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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